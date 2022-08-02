المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري

أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة ترحب بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، السيد جوزيف بايدن، عن مهاجمة وقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، وهو أحد قادة تنظيم القاعدة. الإرهاب الذي وجه تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية شائنة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية ودول أخرى في العالم. تخلف آلاف الأبرياء من جنسيات وديانات مختلفة، بمن فيهم مواطنون سعوديون، وشددت حكومة المملكة على أهمية تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لمكافحة واستئصال آفة الإرهاب، ودعت كافة الدول إلى التعاون في هذا الإطار من أجل حماية الأبرياء من المنظمات الإرهابية.