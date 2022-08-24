المملكة ترحب بجميع حاملي بطاقة هيّا لمشجعي بطولة كأس العالم لكرة القدم

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بجميع حاملي بطاقة “هيا” لمشجعي مونديال 2022، والتي ستقام في دولة قطر الشقيقة خلال الأشهر المقبلة من شهر نوفمبر المقبل. ديسمبر.

متطلبات التأشيرة

وأوضحت الوزارة أنها ستسمح بتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة وفق الضوابط التالية

1- السماح لحاملي بطاقة المعجبين “هيا” بدخول المملكة قبل عشرة أيام من انطلاق المونديال بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وستعلن الوزارة فيما بعد عن كيفية تقديم طلب التأشيرة وآلية ذلك. الحصول عليها الإقامة في المملكة لمدة (60) يومًا 3- يحق لحاملي التأشيرة دخول المملكة ومغادرتها عدة مرات خلال فترة صلاحية التأشيرة 4- لا يلزم الدخول إلى دولة قطر 5- الحصول على التأمين الطبي قبل القدوم إلى المملكة.