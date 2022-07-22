المملكة تضرب بيد من حديد .. قدسية الحرمين الشريفين والمشاعر خط أحمر

إن صمود المملكة في حماية وضمان حرمة الحرمين الشريفين لا يتطلب أدلة كافية لمراعاة الإجراءات الصارمة التي تتخذها كافة القطاعات الحكومية والأمنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

لن تمس حرمة الحرمين الشريفين

حرمة الحرمين الشريفين خط أحمر للمملكة العربية السعودية، ولن يتم التسامح مع من يخالفها أو ينتهكها، بغض النظر عن جنسيته أو طبيعة عمله، بناءً على سيادته المطلقة على المدن والمقدسات. المشاعر.تشرف بخدمتك ورعايتك.

وكانت شرطة مكة قد أعلنت في وقت سابق عن إحالة الصحفي الأمريكي الذي تسلل إلى مكة وحصار عرفة إلى النيابة العامة، في خطوة تؤكد ثبات الدولة وتضرب بيد من حديد كل من يفكر في التعدي على الحرمة. من الاثنين. المساجد المقدسة والمشاعر المقدسة.

أكمل الأوراق

أفرجت شرطة مكة المكرمة عن تفاصيل هذه الواقعة، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع المواطن المغتصب الذي سهل دخول الصحفي الأمريكي إلى مكة والاستماع إلى أقواله والتحقيق في حقيقة ما حدث وإرساله إلى. النيابة العامة مما أدى إلى إحالة أمر الصحفي الأمريكي أيضا إلى النيابة العامة.

من يشترك في نقل وتسهيل دخول غير المسلمين أو المخالفين في مواسم الحج والعمرة أو غير ذلك إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يُعرف بأنه شريك في ارتكاب أعمال إجرامية وفقاً لأحكام القانون. المملكة العربية السعودية. العربية وستكون تحت المسؤولية الجنائية والقانونية.

احترام الأنظمة السعودية

يجب على جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية احترام لوائحها وقوانينها والامتثال لها بشكل كامل. خاصة فيما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، لأنه لن يتم التسامح مع أي مخالفة لهذه القواعد، مثل تلك التي يرتكبها الصحفي الأمريكي، وستُطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين.

محاولة يائسة

إن استغلال حادثة الصحفي الأمريكي من قبل البعض المتحيز ليس إلا محاولة يائسة للنيل من المملكة العربية السعودية وموقفها الإسلامي، على افتراض أن مثل هذا التجاوز يمكن التغاضي عنه، بحيث تأتي هذه الإجراءات الحازمة لخنق كل من يهين. أو السعي للإساءة إلى المملكة.