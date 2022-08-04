المملكة تعرب عن قلقها إزاء تقارير وكالة الطاقة الذرية حول النووي الإيراني

أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها العميق إزاء تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أعمال التحقق بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة في إيران، وعدم امتثالها الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وافتقارها إلى الشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.، مما يشكل تهديدا لنظام عدم الانتشار وعقبة أمام تحقيق مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصون السلم والأمن الدوليين، مؤكدا دعمه من وجهة النظر هذه لجميع الدول الدولية. الجهود الرامية إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية وتهديد المنطقة والعالم.

كان هذا هو الحال في خطاب المملكة الذي ألقاه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبد العزيز الوصل، خلال الجلسة العامة للمؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) الذي عقد في الولايات المتحدة. مقر الأمم المتحدة. في نيويورك.

أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

وفي بداية الكلمة شكر السفير الوصل رئيس المؤتمر الاستعراضي العاشر لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على جهوده في إقامة المؤتمر، وعلى التنسيق الفعال بين مجموعات الدول، رغم الظروف الاستثنائية الناشئة. من وباء كوفيد -19 الذي حال دون انعقاد المؤتمر في موعده المحدد مسبقًا، مما يبرز حرص المملكة على بذل كل ما في وسعها للتعاون مع المؤتمر والوفود الأخرى، بهدف نجاح أعمال المؤتمر وتحقيقه. النتائج التي تجدد الأمل في تضمين اهتمامات جميع الدول الأطراف، وتعزز تحقيق أهداف هذه المعاهدة.

وأوضح أنه انطلاقا من إيمان المملكة العربية السعودية العميق بأن التعاون السلمي بين الدول هو أحد الإجراءات الأساسية لتحقيق الازدهار والازدهار والاستقرار في العالم، فإن المملكة تولي أهمية كبيرة لنظام منع انتشار الأسلحة النووية، حيث أن هذه المعاهدة هي حجر الزاوية فيها مما يؤدي إلى عالمية المعاهدة والتنفيذ الكامل لأحكامها التي تهدف إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

وأشار السفير الوصل إلى أن المملكة تثمن الدور المهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام للجهود والمبادرات المتميزة في تطوير قدرات الوكالة بما يعزز دورها في التحقق ومراقبة البرامج النووية السلمية للدولة. الدول الأطراف في المعاهدة، مع إبراز الحق الطبيعي للدول الأطراف في المعاهدة في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية وفقًا لأحكامها.

وقال “إن بلادي ملتزمة بسياستها الوطنية التي تؤكد على أعلى معايير الشفافية والموثوقية لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة الذرية، وأهمية الدول النووية”. الالتزام بأحد أساسيات المعاهدة من خلال جعل التكنولوجيا النووية متاحة للدول الأطراف في المعاهدة، دون متطلبات إضافية خارج المعاهدة إطار المعاهدة والأحكام أو القيود التي تحرمك من الحق في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية .

اتفاقية الضمانات الشاملة

وجدد التأكيد على أهمية التزام الدول بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وسلط الضوء على دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في دعوة الدول غير الأطراف للانضمام بسرعة وإخضاع جميع منشآتها النووية لضمانات شاملة. . نظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف السفير الوصل إن مسؤولية تخليص الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية جماعية على المستوى الدولي، وقرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من القرارات الأخرى التي أدت إلى اتخاذ قرار غير محدد المدة. . قرار تمديد المعاهدة وفي هذا السياق، فإن قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط ساري المفعول حتى تنفيذه وتحقيق أهدافه بالكامل.

وتابع “بلادي تكرر أسفها لعدم عقد مؤتمر 2012 بدعوة من خطة عمل الشرق الأوسط في الوثيقة الختامية لمؤتمر ة المعاهدة عام 2010، وهو انتهاك لعملية الة والالتزامات المتفق عليها، وهذا القرار هو أحد الحلول التي يتوقع من المجتمع الدولي تفعيلها في عدم قدرة الأطر الدولية الأخرى، وخاصة خطة العمل الشاملة المشتركة، على وقف ممارسات إيران المهددة بعدم الانتشار في المنطقة، وكذلك الفشل في تحقيق العالمية. من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مع استمرار إسرائيل في رفض الالتزام بها، وهذا يمثل عقبة لا يمكن التغاضي عنها، لأن أصل هذه المعاهدة هو أنها توفر للدول غير النووية ضمانًا أمنيًا ذريًا. لن يتم إساءة استخدام الطاقة لأغراض الأسلحة، وهو ضمان يفتقر إليه الشرق الأوسط متوسطة طالما ترفض إسرائيل الانضمام إليها وتخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وترفض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتتجاهل قرارات مؤتمرات ة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وشدد على ضرورة مواجهة انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وضرورة مواجهته، حيث إن التهديد لا يقتصر على المنطقة فقط، بل على العالم أجمع.

كما أعرب السفير الوصل مرة أخرى عن تطلع المملكة لإنجاح هذا المؤتمر ومعالجة هموم دول منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار. للجميع.