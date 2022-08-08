المنافسة توافق على استحواذ دله على 19% من أسهم المركز الطبي الدولي

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عدم ممانعتها من استكمال عملية التركز الاقتصادي بين شركة دلّه للخدمات الصحية وشركة المركز الطبي الدولي.

عملية الاستحواذ

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن عملية التركز الاقتصادي تتمثل في استحواذ شركة دلة الصحية على 18.98٪ من شركة المركز الطبي الدولي من شركة كون للاستثمار القابضة.

اتفاقية شراء بيع

يذكر أن شركة دلة للخدمات الصحية أعلنت في يونيو الماضي أنها أبرمت اتفاقية شراء أسهم مع شركة “كون للاستثمار القابضة” للاستحواذ على جميع حصصها في رأس مال شركة المركز الطبي الدولي بمبلغ 14.23 مليون سهم. تمثل 18.98٪ من رأس مال شركة المركز الطبي الدولي.