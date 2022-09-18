المنتخب السعودي يعبر الصين.. ويتأهل إلَّى كأس آسيا تحت 20 عاما

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم لأقل من 20 عاما فوزا مهما على حساب الصين (1-0) مساء الأحد، للتأهل لكأس آسيا 2023.

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ويبدو أن المنتخب السعودي لأقل من 20 عاما يمتلك مواهب رائعة ستخدم الفريق الأول، بعد فترة وجيزة من فوزه، بتوجيه من المدرب الوطني صالح المحمدي، بكأس العرب، فِيْ مناسبتين متتاليتين، أمام نفس المنافس، مصر. .

المنتخب السعودي يعبر الصين ويتأهل لكأس آسيا تحت 20 سنة

وتمكن المنتخب السعودي، مساء الأحد، من تجاوز عقبة التنين الصيني بالفوز بهدف نظيف، وقع عليه المدافع محمد سليمان، فِيْ الدقيقة 40 + 5.

دفع المدرب صالح المحمدي، فِيْ التشكيل الرسمي لمنتخب السعودية تحت 20 سنة، 11 لاعباً هم أسامة المرمش، محمد سليمان، محمد البرناوي، محمد الدوسري، سالم النجدي، عبدالملك العييري، فِيْصل الصبياني، عبد الله زيد، مصعب الجوير، عبد الله الرديف، عبد العزيز العليوة.

تجدر الإشارة إلَّى أن كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم تحت 20 سنة المقبلة ستقام فِيْ عام 2023 فِيْ أوزبكستان.

فِيْ سياق منفصل، لعب المنتخب السعودي لكرة القدم، مساء الأحد، أول حصة تدريبية جماعية فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، ضمن التركيز قبل الأخير، الذي يسبق مونديال قطر 2022.