“المنقذ الأجنبي” لقبه الياباني.. قِصَّة صانع المعجزات والأزمات كارلوس غصن

على الرغم من ما أصبحت عليه حياته المهنية الآن، يتمتع كارلوس غصن بأحد المسارات المهنية التي جعلت منه قطبًا فِيْ صناعة السيارات.

خلال مسيرته، عُرف بأنه منقذ الشركات على وشك الإفلاس، ومنحهم قبلة الحياة مرة أخرى، ووصفه اليابانيون سابقًا بأنه 11-7، مما يعَنّْي أنه كان منتظمًا فِيْ العمل منذ بداية من اليوم إلَّى الساعات المتأخرة منه.

من هُو كارلوس غصن

كارلوس غصن رجل أعمال متعدد الجنسيات من أصل لبناني، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، ويتقن أربع لغات مختلفة.

نشأته فِيْ البرازيل، حيث ولد فِيْ مدينة بورتو فاليو، فِيْ 9 مارس 1954، وكان والده مهاجرًا لبنانيًا إلَّى البرازيل فِيْ ذلك الوقت، وكانت والدته من أصل لبناني وولدت فِيْ نيجيريا.

عاش غصن حتى سن السادسة فِيْ البرازيل، قبل أن يعود للعيش فِيْ لبنان مع والدته وشقيقته. أثناء دراسته أنهى دراسته الإعدادية فِيْ بيروت، قبل أن ينتقل إلَّى فرنسا للدراسة فِيْ ثانوية سانت لويس فِيْ باريس، حيث التحق بها بعد تخرجه من الكلية. ستانيسلاس “، وتخرج منها بدرجة هندسة عام 1978.

بداية مسيرة كارلوس غصن

كانت بداية مسيرة كارلوس غصن عَنّْدما انضم إلَّى شركة ميشلان الفرنسية المتخصصة فِيْ صناعة إطارات السيارات، وسرعان ما تقدم فِيْ المناصب هناك.

فِيْ عام 1981، نجح غصن فِيْ تولي منصب مدير مصنع الشركة فِيْ مدينة Le Puy-en-Villet الفرنسية، قبل أن تتم ترقيته مرة أخرى فِيْ عام 1985، ليصبح الرئيس التنفِيْذي لعمليات الشركة فِيْ قارة أمريكا الجنوبية.

براعة استثنائية لإدارة كارلوس غصن

خلال هذه المرحلة من حياة غصن المهنية، أظهر موهبة استثنائية لتحويل القطاعات الخاسرة لشركته إلَّى قطاعات مربحة فِيْ غضون عامين فقط.

فِيْ عام 1989، انتقل للعمل بفضل هذه المهارة كرئيس ومدير العمليات لفرع ميشلان فِيْ كارولينا، أمريكا الشمالية، وفِيْ عام 1990، أصبح الرئيس التنفِيْذي للشركة فِيْ قارة أمريكا الشمالية.

كارلوس غصن يصل إلَّى رينو

بحلول نهاية التسعينيات، نجح كارلوس غصن فِيْ منصب مرموق فِيْ رينو، بعد أن عين نائب الرئيس التنفِيْذي، المسؤول عَنّْ تطوير الأبحاث والمشتريات والتصنيع والهندسة.

فِيْ عام 1999، تدخل لإنقاذ نيسان من الانهِيْار، بسبب الديون الضخمة التي نتج عَنّْها ما يقدر بنحو 20 مليار دولار. فِيْ ذلك الوقت استغل غصن موقعه فِيْ علامة رينو لشراء 36.8٪ من أسهم نيسان، ومن خلاله نشأ تحالف رينو ونيسان الشهِيْر، وقبل نهاية العام نفسه أطلق خطة نيسان الإنقاذ، وهُو فِيْ الواقع. نجح فِيْ تخفِيْض قيمة الديون والخسائر بنسبة 50٪ وزيادة الأرباح بنسبة 4.5٪ خلال سنوات قليلة.

فِيْ عام 2003، عادت نيسان بفضل غصن، إحدى أكبر شركات السيارات فِيْ اليابان، وزاد رأس مالها خمس مرات بحلول عام 2005، مما دفع اليابانيين إلَّى تسمية غصن بفضل هذا الإنجاز بلقب “المنقذ الأجنبي”.

مرة أخرى فِيْ دائرة الضوء مع نشرة حمراء

رجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، مقيم فِيْ لبنان منذ ديسمبر 2022، بعد هروبه المثير للجدل من اليابان، حيث كان ينتظر المحاكَمْة بعد اعتقاله عام 2022.

وعزا غصن أسباب هروبه إلَّى أنه لا يعتقد أن بإمكانه الحصول على محاكَمْة عادلة فِيْ طوكيو. كَمْا اتهم نيسان بالتواطؤ مع النيابة العامة لاعتقاله فِيْ إطار سعيه لتعميق التحالف بين الشركة اليابانية ورينو.

فِيْ عام 2022، أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحق غصن وأبلغ بيروت بأنه هارب من اليابان ومطلوب من قبل سلطات طوكيو لمحاكَمْته. ولم تعتقل السلطات اللبنانية التي ليس لديها اتفاقية تسليم مع اليابان.

وفِيْ مايو الماضي من العام الجاري 2022، استجوبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية، قطب صناعة السيارات السابق، كارلوس غصن، بناءً على إشعار أحمر من الإنتربول باعتقاله.

وبحسب تصريحات مسؤول قضائي، نقلتها “فرانس برس”، فإن النيابة أجرى التحقيق معه دون اتخاذ أي إجراءات جديدة بحقه.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، إن “النائب العام التمييزي القاضي عماد قبلان استجوب غصن بحضور ممثله القانوني، فِيْ إطار النشرة الحمراء”.

وخلال الشهر نفسه، تلقى لبنان إخطارًا أحمر من الإنتربول بحق غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان وميتسوبيشي، بناءً على مذكرة توقيف دولية أصدرتها السلطات الفرنسية ضده منذ أكثر من شهر.

وخلال استجوابه تركزت الأسئلة بحسب المصدر القضائي على الاتهامات المنسوبة من القضاء الفرنسي لغصن ومنها “غسل الأموال واستغلال نفوذه عَنّْدما كان على رأس الشركة العملاقة وتبديد أموالها وإبرام العقود”. الذي أضر بالشركة المذكورة “.

أرسل الانتربول إخطاره الأحمر بعد أن أصدرت محكَمْة فِيْ ضاحية نانتير بباريس فِيْ أبريل الماضي مذكرة توقيف دولية بأكثر من 16.3 مليون دولار من المدفوعات المشبوهة بين تحالف رينو ونيسان وشركة عمانية، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء، فِيْ اتهامات نفى غصن.