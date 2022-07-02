المنيع طواف الإفاضة من أركان الحج ومن تركه حجه معلق

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المانع من ترك طواف الإفاضة توقف حجه في أدائه. لأنها ركن من أركان الحج. لا يكتمل حجك بدون طواف الإفاضة. بالتأكيد، هو حجر الزاوية في هذه الطقوس.

حكم ترك طواف الإفاضة

وأضاف خلال عرضه لبرنامج “فتاوى الحج” على القناة السعودية “من غادر طواف الإفاضة توقف حجه في أدائه ؛ لأنها ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج بدونها “.

وذكر أن من ترك طواف الإفاضة نية قطع حجته. لأنها ركن من أركان الحج الأربعة وهي الإحرام، والسعي، وطواف الإفاضة، والإقامة بعرفات.

# فواس_حج | الشيخ عبد الله المانع من ترك طواف الإفاضة توقف حجه لأنه ركن من أركان الحج. # سلام_آمن # قناة_السعودية pic.twitter.com/0p9d5coFc3

– قناة سعودية (saudiatv) 1 يوليو 2022

بديل الحج

وأوضح أيضا أنه لا حرج في الإنابة بالحج والعمرة، ما دام من ينوب عن غيره قد أوفى بالواجب عن نفسه.

# فواس_حج | الشيخ عبد الله المانع يشرح حكم التمثيل في الحج أو العمرة. # سلام_آمن # قناة_السعودية pic.twitter.com/RlC4ave04v

– قناة سعودية (saudiatv) 1 يوليو 2022