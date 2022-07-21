المنيو الجديد لمطعم البيك بكافة الفروع فِيْ المملكة 2022

قائمة طعام مطعم البيكيقدم مطعم البيك للوجبات السريعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أشهى المأكولات والوصفات التي تعتمد على الدجاج، ويقدم مع تتبيلة البيك السرية واللذيذة، بجودة عالية يتم تقديمه فقط فِيْ مطعم البيك، ويمكن طلب الطعام عند التوصيل فِيْ أي وقت بعد الاتصال بخدمة عملاء المطعم.

أسْعَار الوجبات فِيْ البيك 2022 بجميع الفروع

هناك العديد من أنواع الطعام المختلفة المتوفرة فِيْ مطعم البيك، والتي نالت إعجاب رواد مطعم البيك فِيْ مختلف الفروع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

قائمة وجبات مطعم البيك 2022