المنيو الجديد لمطعم البيك بكافة الفروع فِيْ المملكة 2022

قائمة طعام مطعم البيكيقدم مطعم البيك للوجبات السريعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أشهى المأكولات والوصفات التي تعتمد على الدجاج، ويقدم مع تتبيلة البيك السرية واللذيذة، بجودة عالية يتم تقديمه فقط فِيْ مطعم البيك، ويمكن طلب الطعام عند التوصيل فِيْ أي وقت بعد الاتصال بخدمة عملاء المطعم.
أسْعَار الوجبات فِيْ البيك 2022 بجميع الفروع
هناك العديد من أنواع الطعام المختلفة المتوفرة فِيْ مطعم البيك، والتي نالت إعجاب رواد مطعم البيك فِيْ مختلف الفروع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.
قائمة وجبات مطعم البيك 2022
- برجر تشيكن فِيْليه قطعة كبيرة من دجاج البيك، مع مخلل مقرمش ومخلل، وبالتأكيد مع صلصة البيك الخاصة.
- ساندويتش بيج بيك الحَلْ الأمثل لإرضاء الجوع فِيْ دقائق، فهُو يحتوي على عدة شرائح من صدور الدجاج اللذيذة، مع خيار مخلل مضاف إليه سلطة الخضار الطازجة، بالإضافة إلى المكون السري اللذيذ، صلصة البيك. 16 ريال.
- ساندوتش فِيْليه السمك ليست كل أنواع البيك مجرد دجاج، فهناك أنواع أخرى لمحبي المأكولات البحرية، مثل فِيْليه السمك، وهُو عبارة عن قطع سمك فِيْليه بالخبز العربي، مع البطاطس المقلية وصلصات البيك المختلفة واللذيذة، و السعر الجديد 10.5 ريال ساخن وعادي.
- وجبة دجاج مسحب الوجبة الأكثر شعبية فِيْ قائمة البيك هِيْ حصص متعددة من 7-10 قطع من صدور الدجاج المقرمشة، تقدم مع البطاطس المقلية على طريقة البيك وصلصة البيك اللذيذة. لها نكهة لاذعة ومنتظمة. القطع السبع سعرها 18 ريالا، والقطع العشر 21 ريالا.
- وجبة الروبيان الاقتصادية – هذه الوجبة مناسبة للعديد من الزبائن الذين يريدون وجبة مشبعة بسعر أقل. لذلك فهِيْ وجبة رخيصة تتكون من قطع جمبري مقلي صغيرة الحجم، سعر الأنواع الساخنة والعادية 28 ريال.