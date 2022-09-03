المهدي المنتظر من هو ، يثير تسائلات العديد من الأشخاص ممن يعتنقون الديانة الاسلامية وغيرهم من الأشخاص حول العالم بالبحث عن شخصية المهدي المنتظر والذي يظهر في أخر الزمان ليقضي على المسيح الدجال ، والذي تحدث عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي هو اخر النبين المبعوثين في الارض ، حيث انه سيظهر المهدي المنتظر في فترة قريبة من ظهور المسيح الدجال الأعور، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

المهدي المنتظر للسنة

يؤمن أهل السنة بظهور شخص يسمى المهدي في آخر الزمان، ليحكم الأرض بالعدل، وينشر العدل والمساواة بين الناس، إضافة إلى مبادئ الإسلام.

من هو المهدي المنتظر

المهدي المنتظر من الرجال الصالحين الذين أخبرنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وسيظهر المهدي المنتظر آخر الزمان لينشر العدل في الأرض، بعد أن امتلأ بها. الظلم والفساد، واسمه على اسم رسولنا الكريم محمد بن عبد الله، فمهمته الإصلاح بين الناس، ونشر العدالة، ويقال إن المهدي من نسل بيت الله. النبي – صلى الله عليه وسلم – وسيخرج للناس الذين يحكمون الأرض من شرقها إلى مغربها بعدل في سبع سنوات متتالية.

صفات المهدي المنتظر

وقد ذكرت أحاديث نبيلة كثيرة في صفات المهدي المنتظر، ومن أهم هذه الصفات ما يلي

افصل الطيات.

قمت بمسح الجبهة.

عيون الكحل

قناة الأنف.

لحية كثيفة.

فقط يملأ الأرض علاوة.

على كتفه علامة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم -.

وقت ظهور المهدي المنتظر

اختلف العلماء في وقت ظهور المهدي المنتظر، حيث ظن البعض أن ظهوره سيكون بعد ظهور عدد من علامات الساعة الصغرى. مثل التشوه، الكسوف، القذف، الاستطالة في الأبنية، انتشار الجهل، كثرة القتل، فسخ الزنا، الربا، كثرة الأكاذيب، الحنث باليمين، التمني بالموت، غزارة المطر، قلة الغرس، رحيل الصالحين وظهور الفتنة وفقدان الثقة ليتبعه ظهور المهدي. عدد من علامات الساعة الرئيسية.

مكان ظهور المهدي المنتظر

لا توجد معلومات وأدلة واضحة حول المكان الذي سيخرج منه المهدي المنتظر، أو الوقت المحدد الذي سيخرج فيه. وتشير النصوص القانونية إلى أنه سيظهر في آخر الزمان، وسيكون ظهوره من علامات الساعة الصغرى، قبل ظهور المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. -.

أفعال المهدي المنتظر

عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال “لو بقي في الدنيا يوم فقط أطال الله ذلك اليوم حتى يرسل عليه رجلاً مني – أو من أهل بيتي – واسمه مساوٍ لاسمي، واسم والده الأكثر عدلاً وعدلاً. كانت مليئة بالظلم والاستبداد، وفي الصياغة لا يذهب العالم – ولا ينتهي – حتى يأخذ العرب رجلاً من عائلتي يشبه اسمي).

نشر العدل والإنصاف.

الإصلاح بين الناس.

حكم الشعب في سبع سنوات فقط.

ما هي الاحداث التي تلت ظهور المهدي

بعد أن يملأ المهدي الأرض وما عليها من العدل والإنصاف في ظهوره، ينزل المطر بعد الجفاف، تخرج المحاصيل والنباتات من الأرض، يسود الخير، ويعود المجد والكرامة إلى الأمة، ويوزع المال. بالتساوي بين الناس، وتتبع علامات الساعة الكبرى، حتى ظهور علامات الساعة الكبرى، إلى يوم الحساب.

المهدي المنتظر من هو ، عرف المهدي المنتظر بالعديد من الصفات التي حدثنا عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينزل الى الأرض ليقتل المسيح الدجال ، ويسود في الأرض العدل والمساواة بين الناس ، ويوزع الخيرات بالتساوي بين الناس ، ويقال بأن المهدي ينزل في فلسطين هذا والله اعلى وأعلم .