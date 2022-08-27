المهن التي لا تحتاج شهادات في مكتب العمل ،يهتم الكثير من الافراد في بلاد الوطن العربي بالبحث عن المهن والمهمات التي يقموم بها ولا تحتاج الى أي شهادات أو درجات علمية ،مما يساعده على النهوض بالحياة الاقتصادية ومواجهة أعباء الحياة وزيادة نسب البطالة بشكل كبير كما ويواجه الافراد مشكلة عند التقديم على اي وظيفة وهي الشروط المتعلقة بالشهادات من أجل الحصول على العمل.

المهن التي لا تتطلب شهادات في مكتب العمل

العديد من المهن التي لا تتطلب مؤهل أو شهادة متوفرة الآن في مكاتب التوظيف مما يسبب أزمة لكثير من الراغبين في الحصول على عمل، والشهادة تشكل عقبة أمامهم ،يمنح الجميع فرصة للحصول على وظيفة ويساعد في القضاء على البطالة التي تحدث بسبب طلب الشهادة. ومن المهن التي لا تتطلب شهادات في مكتب العمل ما يلي:

1- المهن الفنية

هناك العديد من المهن الفنية المشابهة للكهرباء وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والأشعة والممرضات وغيرها من المهن الفنية التي لا تتطلب شهادات في مكتب العمل ،ما عليك سوى أن تكون حاصلاً على تعليم فني ثانوي، أو التحقت بمدرسة فنية، حتى تتمكن من الالتحاق بهذه المهن، والجدير بالذكر أن هذه المهن انتشرت مؤخرًا نتيجة الإقبال عليها، وأصبحت من بين المهن الأكثر رواجًا في السوق.

2- مهنة برمجة الكمبيوتر وتطوير الويب

لا تتطلب هذه الوظيفة شهادة، فأنت تحتاج فقط إلى مجموعة من المهارات من أجل إتقان Java أو C ++، سواء كانت الوظيفة في شركة خاصة أو شركات بالقطعة، ويمكن أن يعمل بها طالب دراسات عليا أو طالب جامعي، أو من ليس لديه أي مؤهل من المؤسسة.

3- مشغل معدات البناء

من أكثر المهن المطلوبة في الوقت الحالي مشغل معدات البناء، وفي نفس الوقت لا تحتاج إلى مؤهل أو شهادة مطلوبة من مكتب العمل. إنها مهنة يتحمل فيها الموظفون مسؤولية وضع أسس البناء، والقيام بأعمال الحفر ورفع الطرق ورصفها، وهي مهنة تحتاج فقط إلى الممارسة وليس الدراسة.

4- مديرو أجهزة الوسائط

تتطلب هذه المهنة خبرة ولا تتطلب شهادة تعليمية عالية، لأنها تتعلق بمعرفة استخدام الآلات، وتوفر هذه المهنة القدرة على التواصل مع المشاهير، وتوفر فرصًا للعديد من المجالات الأخرى التي تحتاج فقط إلى مهارة قد يقود الشخص إلى مجال آخر غير هذه المهنة دون الحاجة إلى شهادة.

5- مندوب مبيعات

هذه المهنة تحتاج فقط إلى خبرة في مجال البيع والشراء، وقدرة الراغبين في الالتحاق بها على التواصل مع الآخرين، وهي لا تحتاج إلى مؤهل أكاديمي، لكنها تحتاج إلى خبرة بأجهزة الكمبيوتر وخبرة في مجال الطب. إذا كنت تعمل كمندوب مبيعات في المجالات المتعلقة بالطب.

كما أن مهنة مندوب المبيعات تتطلب مهارات تعتمد على المجال الذي سيعمل فيه سواء في التجارة أو التغذية أو الملابس أو غيرها. يحتاج كل مجال إلى مهاراته الخاصة التي يمكن لأي شخص الانضمام إليها، إذا كان ذلك متاحًا.

6- سكرتير طبي

تعتمد مهنة السكرتير الطبي على تنظيم المواعيد لاستقبال المرضى والقدرة على التعامل مع أجهزة الكمبيوتر في حال كان نظام العمل يعتمد على استخدام أجهزة الكمبيوتر في الحجز وأيضًا تحتاج إلى بعض الخبرة في مجال الطبيب الذي سينضم إلى عمل السكرتير معه لأن الأمر قد يحتاج أحيانًا إلى مساعدته ،على الرغم من أنها لا تتطلب مؤهلًا للحصول عليها، إذا لم يكن لديك مؤهل أعلى ولم تتمكن من إكمال جميع مهامها، فهي ليست مهنة بسيطة.

7- مساعد محامي

من المهن التي لا تتطلب شهادات في مكتب العمل مهنة مساعد المحامي، والتي تجدها منتشرة بشكل كبير في مكاتب المحامين، وتتطلب بعض الخبرة في مجال القانون، والتي يمكنك اكتسابها من خلال الممارسة، لكنها قد تجبرها أنت أثناء العمل لدراسة القانون.

كما أنه يميل إلى أن يأخذها طلاب القانون الذين بدأوا طريقهم إلى مجال العمل، أو طلاب القانون الذين يبحثون عن أماكن يمكن من خلالها اكتساب خبرة عملية من كبار المحامين ،تحتاج هذه المهنة إلى خبرة في مجال المهام الإدارية أيضًا، لأنك تحتاج إلى طباعة بعض المستندات والملفات الخاصة بالقضايا القانونية، ويجب الإشارة إلى أن دخلها المادي ضئيل وليس كما يتوقع البعض.

8- مهنة النجار

تعتمد هذه المهنة كليًا على الخبرة، ولا يتم توجيه إليها سوى الأشخاص الذين لديهم خبرة فيها، أو من هم صغار السن في هذا المجال ولديهم القدرة على تعلم هذه المهنة.

تحتاج مهنة النجارة إلى معرفة بعض المهارات الحسابية، لأنها تمكنهم من القيام بالمشروعات المطلوبة، كما يحتاج العاملون فيها إلى معرفة قواعد حساب المثلثات والزوايا، من أجل تحقيق النجاح فيها، وإلا فلن يتمكن من العمل فيها. تلك المهنة على الرغم من أنها لا تحتاج إلى شهادة.

9- مهنة السباك

هي من المهن التي لا غنى عنها، والتي نحتاجها جميعًا في جميع مجالات الحياة، ومن بين المهن التي لا تحتاج إلى شهادات في مكتب العمل، حيث لا تتطلب من العامل الحصول على شهادة معينة، أو درجة معينة من المعرفة، لكنها تحتاج إلى خبرة للقدرة على التعامل مع الأعطال التي قد يراها العامل في مجال العمل.

بصفته العامل، إذا لم يكن لديه خبرة كافية بها وواجه عطلًا، فستكون المشكلة أكبر، في حالة عدم تمكنه من حلها، والسباك مسؤول عن وضع خطط الصرف، وهو مسؤول عن حل المشكلات قبل عملية التثبيت، وهو مسؤول عن توصيل المياه للأجهزة المنزلية.

10- وسيط

لا يشترط للعمل في هذه المهنة أن يكون الشخص حاصلاً على مؤهلات جامعية معينة، أو شهادة معينة يطلبها مكتب التوظيف عند التقديم لها، ويمكن لأي شخص العمل فيها وخاصة من لديه خبرة في هذا المجال.

وما يحتاجه العاملون فيها إلا أن يعلموا كيف يشترون العقارات ويبيعونها، وكيف يتم التفاوض عليها، والحد الجائز في تخفيض الثمن، وعلى أي أساس يتم ذلك ،يجب أن يكون لدى العامل فيها معرفة شاملة بالسوق الذي يقدم فيه هذه الخدمة، حتى يتمكن من تقدير السعر المناسب، ويجب أن يكون لبقًا في الحديث، ولديه القدرة على الإقناع.

11- فني تدفئة وتبريد

من النادر الآن العثور على منزل لا يحتوي على معدات تدفئة وتبريد، وفي أوقات معينة من العام تجد أن هناك طلبًا زائدًا على فنيي التدفئة والتبريد، وهذا الطلب يكون مع تغير المواسم ،لكن العمل في هذه المهنة يتطلب فترة تدريب يجب اجتيازها للحصول على تلك المهنة، والتدريب متاح في أحد الأماكن لتلك المجالات.

12- ضابط شرطة

العمل الشرطي من المهن التي لا تتطلب شهادة جامعية أو شهادة من مكتب العمل، وهذه المهنة تقوم فقط بتحديث السجلات، وكتابة بعض التقارير ،بالإضافة إلى ذلك، يتم توظيف مهنة ضابط الشرطة من قبل أولئك الذين ينضمون إليهم في دوريات الشرطة من أجل الرد على تقارير التحقيقات، وكذلك على الحقائق الواردة.

13- سائق خاص

هذه المهنة تحتاج لمن يرغب في الالتحاق بها أن يكون لها الصدق والسمعة الطيبة، فهي مهنة تعتمد فقط على الأمور الأخلاقية وليس المادية، ولا تتطلب شهادات على الإطلاق. الخبرة القيادية الجيدة هي كل ما تتطلبه هذه المهنة ،يمكن توظيفها من قبل جميع الأعمار من عشرين سنة إلى 50 إلى 60 سنة حسب الحالة الصحية، وقد أصبحت هذه المهنة ذات شعبية كبيرة الآن.

14- التصوير

لن يحتاج مصممو التصوير الفوتوغرافي أو الجرافيك إلى الحصول على درجة جامعية عالية، بل يحتاجون فقط إلى الإلمام ببرامج التصوير الفوتوغرافي والطباعة والفيديو، وكيفية التعامل مع الكاميرا بالممارسة والخبرة، وأيضًا طريقة التعامل معها وسائل الإعلام المختلفة والتي يتم التعرف عليها من خلال التدريبات التي يخضع لها من يريد العمل في هذا المجال.

15- فني توربينات الرياح

يُعرف موظفو هذه المهنة بفنيي الرياح، ويقضون أيام عملهم في الهواء، حيث تقوم طبيعة عملهم على فحص وصيانة توربينات الرياح التي تولد الطاقة، ويكتشفون العطل ويصلحون به.

16- مهنة مكافحة الحرائق

في هذه المهنة، يخضع الراغبون في الحصول عليها لبعض التدريبات التي يمكنهم من خلالها تعلم كيفية إنقاذ الحيوانات والأشخاص في مواقف الحرائق الصعبة، حيث يعملون في أوقات الفيضانات وحوادث المرور وجميع المناطق التي تحتاج إلى الإنقاذ. هم لا غنى عنهم في المجتمع ويعتبرون مهنتهم من المهن التي لا تتطلب شهادات في مكتب العمل.

17- أخصائي السمع

تعتمد هذه المهنة على فهم الموظف لكيفية تقييم الضرر الذي يلحق بسمع المريض، وإلى أي مدى وصل إليه، والذي يمكنه الوصول إليه من خلال بعض الاختبارات ،ثم يختار الجهاز المناسب للمريض الذي يختاره على أساس درجة السمع. إنها أيضًا مهنة يكون فيها الموظف مسؤولاً عن إصلاح أجهزة السمع وصيانتها.

18- فني هندسة صوت

من يعمل في هذه المهنة مسؤول عن تجهيز المعدات الصوتية وتجهيزها والتأكد من عمل الميكروفونات بشكل جيد. كما أنهم يراقبون أداء الصوت أثناء الحفلات أو أي حدث يستخدم فيه الميكروفون، وأحيانًا يكونون مسؤولين عن تسجيل الصوت وأحيانًا يشمل عملهم مجال الأضواء.

19- معالج بالتدليك

يعد المعالجون بالتدليك من المهن التي لا تتطلب شهادات في مكان العمل، وهذا لم يقلل منها على الإطلاق. بدون الخبرة التي يدركونها تمامًا، لن يتمكنوا من علاج العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى جلسات العلاج الطبيعي ،هم واسعون في مجالهم، يمكنهم الوصول إلى علاج الأنسجة العميقة، والوخز بالإبر، والتدليك الرياضي، ولا يمكن الانضمام إلى هذه الوظيفة إلا بعد اكتساب مهاراتهم وتقنياتهم المحددة.

20- كابتن صالة رياضية

إذا كان الشخص الذي يرغب في الالتحاق بهذه المهنة لديه خبرة في مجال التغذية الصحية، وعلى دراية بمجالات الرياضة وألعاب القوى ورفع الأثقال وغيرها من الأمور التي تحتاجها هذه المهنة، يمكنه الالتحاق بها، فلا يحتاج إلى الحصول عليها. شهادة محددة ،لكن في بعض الأحيان يطلب أصحاب المراكز الرياضية خريجي كلية التربية الرياضية، لكنه ليس شرطا مسبقا، إذا كانت هناك خبرة وتدريب ودراسات في هذا المجال.

المهن التي لا تحتاج شهادات في مكتب العمل كما ويوجد عدد من المهن التي تساعد الشخص على الابداع والتطوير والتأثير الايجابي في الحياة الاقتصادية للبلاد ،كذلك عدم الوقوع في مشاكل المحسوبية والرشوة والظواهر السلبية السائدة في معظم الدول.