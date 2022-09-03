المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية 2022، من الصعب على كل من يقيم في السعودية التمكن من استقدام اسرته لزيارته، فقط من لديهم عمل في مكان لائق فقط ودخل لائق هم المؤهلون لإحضار اسرهم وذلك بحسب قانون أصدره مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية فإن هناك مهن خاصة فقط.

المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية 2022

قدمت السلطات السعودية خدمة قانونية مميزة للمواطنين السعوديين والمقيمين، وهي طلب الحصول على تأشيرة زيارة للسعودية، حيث تساهم هذه التأشيرة في استقدام أفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى الموجودين خارج المملكة.

يجوز التقديم على هذه الخدمة على مدار العام باستثناء الأوقات التي تكون فيها مناسبات أو أوقات الحج بسبب تركيز السلطات على استقبال الزوار القادمين إلى بيت الله الحرام.

الجدير بالذكر أن طلب الزيارة العائلية يستغرق حوالي 3 أيام بعد تقديمه للجهات المختصة، وفي بعض الحالات قد يستغرق من 7 إلى 10 أيام، لكن وزارة الخارجية السعودية وإدارة الجوازات تبذل جهودًا. لتعزيز هذه الخدمة وجعلها أسرع.

أصدر مجلس الوزراء المختص في المملكة العربية السعودية قرارًا بأن هذه الخدمة ليست عامة كما تنطبق على بعض المهن وتستثني المهن الأخرى، في النقاط التالية سنشرح لكم المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية 2022

المحترفون من الدرجة الأولى، أي الأطباء والمعلمين والمهندسين.

مهنيون إداريون ومن بين هذه المهن محاسبون وممثلون ومتخصصون في التسويق، وكذلك العاملون في القطاع الخاص.

بعض الحرفيين كالسائقين الذين تم ضمهم مؤخرًا في عام 2022

المهن التي لا يسمح لها بطلب زيارة عائلية

بعد أن حددنا المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية 2022 سنذكر المهن المستثناة من تلك الخدمة فقبل 2022 لم يكن يسمح لهم باستخدام الأقارب ولكن بعد ذلك سمح لهم بإحضارهم.

شريطة أن يكون لدى مقدم الطلب ضمان سكن بالإضافة إلى أن الشخص الزائر لديه مهنة. ومن المهن التي لا يُسمح لها بطلب زيارة عائلية ما يلي

أولئك الذين يعملون في مجال الطبخ.

عمال زراعيين.

عمال السباكة.

عمال النظافة.

أولئك الذين يعملون في النجارة.

شروط المهنيين لطلب زيارة عائلية

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تستوفيها المهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية 2022، وهي كالتالي

يجب ألا تتجاوز مدة تأشيرة الإقامة للمقيمين 90 يومًا، ولا تزيد صلاحية جواز السفر بالنسبة لهم عن 6 أشهر.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب تصريح عمل داخل المملكة وليس إقامة مرافق.

لا يجوز للمقيم تقديم طلب زيارة عائلية لأكثر من زوجة.

يجب أن يكون عمر الأطفال الذين يرغبون في إحضارهم أكثر من 18 عامًا.

دفع كافة الرسوم اللازمة لطلب زيارة عائلية.

بالنسبة لاستقدام الأخت، يجب أن تكون قد تجاوزت الثامنة عشر من عمرها وأن يرافقها الأب أو الأم.

عند الانتقال من مهنة إلى أخرى دون إبلاغ الجهات المختصة، لا يجوز طلب عمل الزوجة والأبناء.

رسوم طلب الزيارة العائلية

في سياق حديثنا عن المهن المسموح لها بالتقدم للزيارة العائلية 2022، تجدر الإشارة إلى أن الرسوم التي يجب دفعها للحصول على تأشيرة لطلب زيارة عائلية، والتي تعتمد على مدة الزيارة

الزيارة لمدة 14 يوم حتى 3 أشهر، رسومها 300 ريال سعودي.

الزيارة التي تستغرق 180 يوما تكلف 3000 ريال سعودي.

الزيارة التي مدتها عام 5000 ريال سعودي.

الزيارة التي تزيد عن 730 يوم تبلغ 8000 ريال سعودي.

كيفية التقدم بطلب زيارة عائلية في المملكة العربية السعودية

يمكن للمهن المسموح لها بطلب زيارة عائلية 2022 تقديم الطلب بسهولة باتباع الخطوات التالية

ادخل على موقع وزارة الخارجية السعودية بالضغط على. اضغط على خدمة الأفراد، ثم اضغط على طلب زيارة عائلية للمواطنين. وافق على التعهد. اكتب البيانات الشخصية المتمثلة في رقم الإقامة وتاريخ انتهاء الصلاحية والمهنة ورقم الهاتف والعنوان وتاريخ الميلاد وكل ما هو ضروري. أدخل معلومات العمل، مثل الاسم ورقم السجل التجاري. اكتب بيانات الزائر كاملة، واختر كلمة زيارة عائلية. حدد علاقة القرابة وكذلك الوجهة واضغط على إضافة. طباعة الطلب ثم التوجه إلى الغرفة التجارية للحصول على التوقيع ودفع الرسوم المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على طلب زيارة عائلية

يجب على المهنيين الذين يُسمح لهم بالتقدم في زيارة عائلية 2022 تقديم مجموعة من المستندات لدعم طلباتهم، على النحو التالي

وثيقة بيان الراتب موقعة من صاحب العمل.

وثيقة تحدد المهنة مختومة.

أصل ونسخة من جواز السفر.

أصل وصورة من بطاقة الإقامة.

شهادة قرابة للزائر الراغب بإحضاره.

شهادة زواج للمقيمين المتزوجين.

شهادة ميلاد الأبناء.

كيفية الاستعلام عن سبب رفض طلب الزيارة العائلية

فيما يلي خطوات الاستعلام عن سبب رفض طلب الزيارة العائلية

الدخول إلى منصة إنجاز لخدمات التأشيرات الإلكترونية من. اكتب رقم الطلب ورقم جواز السفر وكتابة رموز الصورة. اضغط على بحث، وسيظهر سبب رفض طلب الزيارة العائلية، والذي قد يكون نتيجة انتهاء بطاقة الإقامة، أو التطبيق في المناسبات وموسم الحج، أو عدم السماح لأصحاب هذه المهن بإحضار الأقارب و اخرين. يمكن للأطباء والمهندسين والمدرسين وكذلك العاملين في الوظائف الإدارية مثل المحاسبين والمتخصصين في التسويق أن يتقدموا لزيارة عائلية لأنهم من المهن المسموح لها بذلك.

تعتبر المملكة العربية السعودية من ابرز واشهر الدول العالم العربي التي يوجد بها مجموعة كبيرة من العمال من مختلف الدول العالمية، وكثير من هؤلاء الموظفين أرادوا القيام بزيارات اسرية لعائلتهم وزوجاتهم وأطفالهم.