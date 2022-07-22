المواجهة الأفريقية الأولى.. مَوعِد مباراة المغرب والسودان كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

مباراة المغرب و السودان فِيْ إطار مباريات اليوم الثالث والأخير من الجولة الأولى لمرحَلْة المجموعات من بطولة كأس العرب تحت 20 سنة والتي تستضيف مدينتي أبها وخميس مشيط بمنطقة عسير بالمملكة العربية السَعُودِيْة، نيابة عن المجموعة السادسة، تستضيف ليلة الجمعة 22 يوليو 2022، ملعب نادي داماك بخميس مشيط، المواجهة الأفريقية الأولى التي ستجمع منتخبي السودان والمغرب، مواجهة قوية بين أحدهما. فرق أكثر من المشاركين فِيْ المونديال العربي وآخر من بين الأبطال الأكثر تتويجا.

نستعرض فِيْ السطور التالية كافة التفاصيل وآخر الأخبار والمشاهد عن مَوعِد مباراة المغرب والسودان والقنوات المذاعة وكذلك تاريخ مشاركة الفريقين ونتائجهما فِيْ عام 2022. كأس ​​الشباب العربي بالإضافة إلى تاريخ الاشتباكات فِيْ المغرب والسودان.

مباراة المغرب و السودان

مواجهة أفريقية بحتة، إذن، هِيْ الأولى على مستوى القارة السمراء، والثانية على المستوى القاري فِيْ كأس العرب 2022.

هناك حيث مثلت المواجهة القارية الأولى فِيْ مباراة “الآسيوية” الإماراتية والأردن.

فِيْ المجموعة الثانية انتهت بالتعادل الإيجابي بين الشقيقين.

اللقاء بين السودان والمغرب له أهمية كبيرة للجماهِيْر العربية والأفريقية.

ولأنها ليست الأولى بين الفريقين، لا على مستوى المونديال العربي ولا داخل القارة، “سنراجع ذلك بالتفصيل لاحقًا”.

وذكر البطولة العربية للشباب وقبل الخوض فِيْ تفاصيل تاريخ مشاركة الفريقين فِيْها.

نلقي نظرة سريعة على مشاركة الفريقين القدامى فِيْ كأس العرب 2022 على مستوى الكبار.

التي استقبلتها قطر فِيْ نوفمبر الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب تونس.

أينما كان عرض أسود الأطلسي بارزًا، توقفوا فِيْ ربع النهائي.

بعد الهزيمة أمام البطل “الجزائر” بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح بعد تعادل إيجابي مثير.

أما بالنسبة لـ Jedi Hawks، فقد أصيبوا بخيبة أمل من الأداء المنخفض، حيث ألغوا خلالها المسابقات من دور المجموعات.

بعد الخسارة فِيْ جميع المباريات الثلاث ضد الجزائر ومصر وحتى لبنان، سقطوا معه فِيْ ذيل المجموعة الرابعة.

بالعودة إلى كأس العرب للشباب 2022، نستعرض بداية الفرق التي فازت بأكبر عدد من الألقاب قبل الموسم السادس

هذه هِيْ المجموعات الست لكأس العالم العربي للشباب

وهذا جدول مباريات البطولة العربية من الافتتاح الى النهائي ان شاء الله

نتذكر ذلك ضمن مباريات اليوم الثالث للبطولة والأخير فِيْ اليوم الأول من دور المجموعات.

وتدور المواجهة القوية فِيْ المجموعة الخامسة حيث تقام مباراة تونس والبحرين.

وسوف يسبق اجتماع صقور الأطلسي والأسود.

المنتخب المغربي

نبدأ تغطيتنا مع فريق كرة القدم المغربي تحت 20 سنة.

التي تحقق مساعدتها الخامسة، حيث لم تفوت المنافسة منذ انطلاقها فِيْ موسم 2011.

إنه يهدف إلى تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على مستوى البطولة.

بفوزه باللقب الثاني فِيْ تاريخه فِيْ كأس العرب.

حيث كانت أول من فاز بكأس البطولة تحت اسمها الجديد بعد تغييرها من “كأس فلسطين”.

الذي تم نسخه آخر مرة فِيْ عام 1989 فِيْ العراق.

ومن المفارقات أن المنتخب المغربي فاز بها أيضا على حساب أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

وعن مشاركة الشباب المغربي فِيْ كأس العرب كَمْا ذكرنا فقد فازوا باللقب فِيْ موسم 2011.

وهِيْ النسخة التي رحبت بها المملكة المغربية وفاز بها أصحاب الأرض.

بعد فوزه على السَعُودِيْة بركلات الترجيح (3-1)، بعد إنهاء المباراة النهائية بالتعادل الإيجابي (1-1).

أما عن النسخة الأخيرة من مونديال العرب 2022 فِيْ مصر.

وبلغ الأسود ربع النهائي قبل أن يسقط أمام الجزائر بركلات الترجيح (3-4).

ثم انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

كَمْا احتل الفريق المركز السادس، لكن فِيْ مشاركته الثالثة فِيْ كأس العرب 2022 بالسَعُودِيْة.

بعد هزيمة قاسية أمام تونس المجاورة، بأربع شباك نظيفة.

فِيْ نصف نهائي النسخة التي توج فِيْها المنتخب السنغالي بهدف نظيف على حساب Águilas de Cartago فِيْ النهائي.

منتخب السودان

من ناحية أخرى، يدخل منتخب السودان لكرة القدم تحت 20 سنة البطولة بطموح كبير.

من خلالها يسعى لكسر النحس مع دور المجموعة فِيْ ثلاث مشاركات فِيْ المسابقة.

الأول كان فِيْ كأس العالم العربي 2011.

الذي غادر فِيْه بعد 3 هزائم، ضد المغرب (0-1) والجزائر (0-4) وأخيراً سوريا (1-2).

فِيْما حقق فوزاً واحداً على المنتخب الفلسطيني بثنائية نظيفة.

أما الثانية، فقد شهدت فِيْ مشاركته الثانية، فِيْ كأس العرب 2012، تحسنًا نسبيًا فِيْ نتائج Jedi Falcons.

حيث تغلب على الكويت (3-2) وتعادل مع الأردن.

لكنه خسر بثلاثة لاعبين من المنتخب السعودي.

ومع ذلك، ساءت النتائج مع مشاركتهم الأخيرة فِيْ كأس الشباب العربي 2022.

وتلقى 3 خسائر متتالية، بداية من الشقيقة ليبيا (0-2) ثم السنغال (1-3).

قبل الخسارة أمام الإمارات بنفس النتيجة ضد ليبيا.

تاريخ الاشتباكات بين المغرب والسودان

على صعيد المواجهات بين منتخبي السودان والمغرب للشباب.

وبحسب ما نرصده فِيْ “ثقافني” فقد وقع الشقيقان الأفريقيان اشتباكان من قبل.

الأولى كانت فِيْ دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية 1997.

التي لعبت فِيْ المغرب وتوج بها أسود الأطلسي على حساب جنوب إفريقيا (1-0).

وفِيْها انتهت مواجهة المغرب مع السودان بنتيجة (2-0).

المقابلة الثانية التي أعطيت فِيْها الأفضلية أيضا للمغاربة.

وكان ذلك فِيْ دور المجموعات من كأس العرب 2011 حيث تغلبوا على صقور العمالقة بهدف واحد.

مَوعِد مباراة المغرب والسودان وقنوات الشركة

ومن المقرر أن تُقام أول مباراة أفريقية فِيْ كأس العرب بعد ظهر الجمعة، الساعة التاسعة (900 مساءً) بتوقيت السَعُودِيْة، الثامنة (800 مساءً) بتوقيت مصر والسودان، السابعة (700 مساءً) بتوقيت المغرب، السادسة ( 6) 00 م بتوقيت جرينتش.

أما بالنسبة لحكَمْ مباراة المغرب والسودان، فنحن ننتظر الإعلان الرسمي من الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ).

وستقوم شبكة القنوات الرياضية السَعُودِيْة ببث أحداث المقابلة عبر القناة. Sports KSA 1 HD اضافة الى القناة العراقية الرابعة الربيع سبورت والقناة الرياضية العراقية العراقية الرياضية hd .

أما معلق المباراة بين المغرب والسودان، فلم تصدر شبكة القنوات الإذاعية بعد التعليق على المباراة.

استنتاج

خلال السطور القليلة الماضية، اطلعنا على جميع الأخبار والمستجدات والمشاهد الخاصة بمواعيد مباراة السودان والمغرب والقنوات المذاعة، وكذلك تاريخ مشاركات وإنجازات الفريقين فِيْ كأس العرب، وكذلك تاريخ الاشتباكات فِيْ السودان والمغرب.