الموارد البشرية إسقاط بيانات العامل نهائيًّا في هذه الحالة

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للعامل دون تمديدها بعد مغادرته العمل، ستضيع بياناته لدى الوزارة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “في حال انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة ولم يتم تمديدها، يتم تغيير حالة العامل إلى” منتهي “ولم يعد بحوزته الجوازات، فيكون العامل البيانات. تم إلغاء تسجيله بشكل دائم في وزارة الموارد البشرية والحالة (غائب عن العمل) “.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله “لدي عامل غادر ولم أعد أرغب في إنزاله من اسمي”.

تحديث معلومات المشترك

و قبل؛ وحث الضمان الاجتماعي أصحاب الأعمال على تحديث بيانات عمالهم الوافدين من خلال وزارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أنها تحصل على البيانات من موظفي الوزارة.

جاء ذلك في رد من حساب خدمة عملاء الضمان الاجتماعي إلى صاحب شركة، ذكر فيه سؤاله لدي عامل تم نقل كفالته، لكن لم أتمكن من تسجيله بالتأمين.

ورد التأمين بقوله نتمنى تحديث بيانات المشترك مع وزارة الموارد، حيث يتم إرجاع بيانات المشتركين غير السعوديين تلقائياً إلى المؤسسة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واستكمال البيانات من خلال صندوق الوارد عند الدخول إلى المنشأة من خلال سلطة مشرف التسجيل والاشتراكات.