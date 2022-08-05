“الموارد البشرية” السعودية تسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتوقف نشاط 17

أصدرت وزارة الخارجية قرارا بسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتعليق نشاط 17 مكتبا لمدة شهرين كعقوبة بديلة، لمخالفتها أنظمة وأنظمة نظام العمل خلال شهري يونيو و حزيران. يوليو 2022.

وقالت الوزارة فِيْ بيان إن ذلك يأتي فِيْ إطار جهُود الوزارة لمتابعة ومراقبة قطاع الاستقدام لضمان تنفِيْذ القرارات الصادرة عَنّْها والتي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل وتطوير القطاع باعتباره تواصل منصة الدعم عملها على تطوير قطاع التوظيف وتقديم خدمات متعددة لتحسين وتسهِيْل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ودعت الوزارة الجميع إلَّى الإبلاغ عَنّْ أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام، نقلاً عَنّْ وكالة الأنباء السعودية “واس”.