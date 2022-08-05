الموارد البشرية تسحب تراخيصَ 9 مكاتب استقدام وتوقفُ نشاطَ 17 مكتبًا

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا بسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام وتعليق نشاط 17 مكتبا لمدة شهرين كعقوبة بديلة. وذلك لأنهم خالفوا قوانين وأنظمة نظام العمل خلال شهري يونيو ويوليو 2022 م.

مخالفة قوانين وأنظمة العمل.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمتابعة قطاع التوظيف ومراقبته بشكل مستمر، بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة عنه بما يحفظ حقوق أصحاب العمل ويطور القطاع، حيث تواصل منصة مساند عملها في التطوير. قطاع المقاولات وتقديم خدمات متعددة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحل المطالبات والنزاعات التي قد تنشأ بين أطراف العلاقة التعاقدية.

وتدعو الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911) أو من خلال تطبيق الوزارة المتوفر على الهواتف الذكية.