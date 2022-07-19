الموارد البشرية تفتح التسجيل في مراكز الرعاية النهارية 1444هجرية

اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح باب التسجيل للسنة التأهيلية في دور الحضانة للعام 1444 هـ من اليوم 12/20/1444 هـ وحتى نهاية يوم 13/1/1444 هـ ودخولها موقع الوزارة لجميع المستفيدين الراغبين في التسجيل.

شروط الوصول إلى دور الحضانة

وأوضح أن شروط القبول للتسجيل في دور الحضانة هي أن يكون المعاق -المسجل في البرنامج- سعودي الجنسية، والمعاق من الجنسية السعودية الحامل للتنقل والدائم. يمكن أن تنطبق بطاقة الإقامة على البرنامج إذا كانت هناك مقاعد شاغرة، وإذا كانت هناك وظائف شاغرة، يعاني شخص من ذوي الإعاقة من مرض معد أو معدي، ودرجة ذكاء الشخص المعاق المصنفة على أنها شديدة، أو متوسطة، أو مزدوجة. الإعاقة الذهنية (55 درجة فأقل)، وأن يكون عمر المستفيد ما بين سنتين و 45 سنة، وأن لا يعاني من إعاقة عقلية أو سلوكية تشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين.

خطوات التسجيل

وأوضحت الوزارة أن آلية التسجيل الإلكتروني عبر البوابة هي كالتالي إدخال رقم هوية المستفيد والرمز السري، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة خدمة إشعار الأهلية للدخول إلى الحضانات الخاصة، ثم اختيار المركز للتأسيس منه. القائمة المنسدلة، ثم تحديد الخدمات الإضافية – النقل.