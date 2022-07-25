الموارد البشرية توضح خطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الاهلية

كشفت وزارة الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن خطوات تطور الالتحاق بالضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية.. هذا بعد أن استفسر أحد أعضاء الحساب الرسمي عن إمكانية إعادة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية.

ردت خدمة المستفِيْدين بأن مقدم الطلب يحتاج إلى التحقق مرة أخرى من استيفائه لشُروطْ التسجيل والأهلية. إذن يجب عليك إعادة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد. لذلك، يمكنك اتباع الفقرات القليلة التالية لمعرفة ذلك. تطورت خطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية.

التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي للمطور

أوضحت الموارد البشرية للمتقدمين الذين حُرموا من الأهلية فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي المطوَّر أنه يجب عليهم استيفاء جميع شُروطْ استحقاق الضمان الاجتماعي، ثم إعادة التسجيل من خلال نظام الحماية والدعم الاجتماعي. إذا كانت نتيجة الأهلية غير مؤهلة لدفع الدفعة، يتم تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي. نوضح أيضا كيف اعرف قبولي فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر

تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي المتقدم

كشفت وزارة الموارد البشرية للمستفِيْدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن خطوات تقديم الاعتراض باتباع الخطوات التالية

يجب عليك أولا تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

من القائمة الجانبية، يجب النقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

ثم انقر فوق علامة التبويب الأهلية والأهلية.

تظهر نتيجة الأهلية الآن أمامك، بما فِيْ ذلك سبب عدم الأهلية، إن أمكن.

بعد ذلك، تحتاج إلى النقر فوق علامة التبويب إرسال اعتراض.

شُروطْ الضمان الاجتماعي الجديدة

وتجدر الإشارة إلى أن أحكام ومتطلبات الضمان الاجتماعي الحديث هِيْ كَمْا يلي

يجب أن يكون المتقدمون مواطنين من أصل سعودي ويقيمون بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تم استثناء (غير السعوديات المتزوجات من سعوديين / أرامل غير سعوديين والمطلقات مع أطفال سعوديين / أبناء الأرامل وأبناء السعوديين المطلقين من أزواج غير سعوديين / المعاقين، الأيتام والأرامل مع بطاقات التنقل). يجب ألا يقل دخل الأسرة المستقل أو المحسوب عن المعاش التقاعدي المحسوب. أي 1100 ريال لرب الأسرة و 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة. الامتثال لمتطلبات وزارة التعليم للخدمات الصحية والتعليمية للأطفال والامتثال لبرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة الأصحاء. يجب ألا يسكن صاحب التسجيل فِيْ إحدى قاعات الإقامة أو المراكز السكنية التي ترعاها الدولة. يجب ألا يمتلك الراغبون فِيْ التسجيل أصولًا عالية القيمة. إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ولها معاش منفصل.

تطور الالتحاق بالضمان الاجتماعي بعد رفض الأهلية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لبدء التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور بعد رفض الأهلية