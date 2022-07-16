الموارد توضح شروط نقل العمالة بانتقال ملكية المنشآت

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حالة نقل ملكية منشأة لها نفس السجل التجاري تتم تها في مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق للتجهيز.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “عند نقل ملكية منشأة لها نفس السجل التجاري تتم ة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق للمعالجة ثم فتح ملف. إلى المالك الجديد، وستنتقل الوظيفة تلقائيًا “.

جاء ذلك ردًا من قسم الموارد البشرية على استفسار من أحد المواطنين قال خلاله “لقد بعت مكانًا فرديًا لشخص آخر، لكن المكان لا يزال باسمي، على الرغم من استخراج اتفاقية التعهد والإفادة الخطية، ولكن تم لم تقدم لمكتب العمل بعد ماذا تفعل

تحديث معلومات المشترك

و قبل؛ وحث الضمان الاجتماعي أصحاب الأعمال على تحديث بيانات عمالهم الوافدين من خلال وزارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أنها تحصل على البيانات من موظفي الوزارة.

جاء ذلك في رد من حساب خدمة عملاء الضمان الاجتماعي إلى صاحب شركة، ذكر فيه سؤاله لدي عامل تم نقل كفالته، لكن لم أتمكن من تسجيله بالتأمين.

ورد التأمين بقوله نتمنى تحديث بيانات المشترك مع وزارة الموارد، حيث يتم إرجاع بيانات المشتركين غير السعوديين تلقائياً إلى المؤسسة عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واستكمال البيانات من خلال صندوق الوارد عند الدخول إلى المنشأة من خلال سلطة مشرف التسجيل والاشتراكات.