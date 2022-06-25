المواسم السعودية تحدث ثورة في مجال السياحة بالمملكة 

شهدت صناعة السياحة في المملكة العربية السعودية نموًا هائلاً في السنوات الأخيرة، وهو أمر لا يثير الدهشة.بعد فتح أبوابها للزوار من جميع أنحاء العالم في عام 2022 بفضل برنامج التأشيرة الإلكترونية الجديد، توافد السياح لاستكشاف ما تقدمه الدولة .

وبحسب موقع “ رايت كاليبر ”، تهدف المملكة إلى تجاوز 70 مليون زيارة سياحية في عام 2022 بعد أن استقطبت 62 مليونًا العام الماضي، كما زارها نجوم عالميون مثل نجم كرة القدم ليونيل ميسي كسفير للسياحة السعودية.

بصرف النظر عن المشاريع الضخمة مثل القدية والدرعية، فإن واحدة من أنجح المبادرات التي ساهمت في نجاح صناعة السياحة السعودية هي Saudi Seasons.

مواسم السعودية تحدث ثورة

تتيح هذه المواسم للمقيمين والزوار تجربة ما تقدمه مختلف مدن المملكة. يمكن القول إنهم أحدثوا ثورة في المملكة العربية السعودية، وقبل جائحة كوفيد -19، شهدت المملكة 11 موسماً في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والطائف.

في الآونة الأخيرة، استقبل موسم جدة، الذي انطلق مؤخرًا في 2 مايو 2022 بعد توقف دام عامين، أكثر من 200 ألف زائر في الأيام الثلاثة الأولى من إطلاقه واستمر 60 يومًا رائعًا، و 2800 فعالية، و 60 لعبة ترفيهية، 20 حفلة موسيقية وأربعة معارض دولية يستكشف العديد من الزوار واحدة من أجمل المدن الساحلية في المملكة ومنطقة البحر الأحمر المحيطة بها.

هناك أيضًا الكثير من تجارب تناول الطعام والترفيه في City Walk و Prince Maajid Park.

يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأحداث بما في ذلك عروض الألعاب النارية ذات المستوى العالمي وعروض الكيبوب ومهرجان العلوم وسيرك دو سولي الدولي، وكلها تساعد في تبديد التصورات المسبقة للزوار حول شكل المملكة وكيف تتغير. بسرعة. .

مواسم السعودية جزء حيوي من برنامج جودة الحياة

بالنظر إلى المستقبل، من الواضح أن المحطات السعودية جزء حيوي من تقديم رؤية المملكة 2030 برنامج جودة الحياة وفرصة لا تفوت للمساعدة في تحسين نوعية الحياة للمقيمين والزائرين في المملكة العربية السعودية.

واختتم التقرير بالقول إن صناعة السياحة في المملكة في تطور مستمر، والمنتجعات السعودية تساعد في تلخيص بعض العناصر الأكثر إثارة في المملكة، وهي ثقافتها المتنوعة، وطعامها اللذيذ، وعروض التجزئة المتنوعة، ولا يوجد لا شك أن التقدم المثير للمملكة سيثير إعجاب أي سائح يزورها خلال فترة استضافتها لموسم المدينة.