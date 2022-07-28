المواصفات تأكدوا من ملصق تقييس على مضخات الوقود

أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تحذيراً بشأن أهمية التأكد من وجود بطاقة (توحيد) على مضخات الوقود بمحطات الخدمة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “لضمان دقة وصحة قراءات مضخة الوقود، تأكد من وجود علامة توحيد”.

معايير اختيار الأدوات الصحية

و قبل؛ أوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة معايير اختيار الأدوات الصحية لضمان أقل استهلاك للمياه.

وقالت الهيئة السعودية للمواصفات في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “تحقق من دقة المعلومات الموجودة على بطاقة ترشيد المياه من خلال تطبيق Verify … للمساهمة في الحفاظ على الثروة المائية”.

وأشار إلى أن اختيار البطاقة الصحية بالمستوى (أ) في بطاقة ترشيد المياه يضمن استهلاكاً أقل ومزيداً من التوفير.

السخان الكهربائي والضغط العالي

كما دعت هيئة المواصفات المواطنين والمقيمين إلى ضمان وجود صمامات الأمان في السخان الكهربائي. من أجل سلامتك.

وكتبت الهيئة على حسابها على تويتر تحت شعار “شتاء آمن” “صمامات الأمان تلعب دورًا مهمًا في الحماية من الضغط العالي داخل وعاء السخان”، مضيفة “تأكد من احتواء السخان على غطاء علوي وسفلي. صمام الأمان السفلي.