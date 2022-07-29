المواصفات نقل مياه الشرب بعبوات مغطاة بالكامل إلزامي

وأكدت هيئة الغذاء والدواء أنها تجبر جميع مصانع المياه على نقل وتوزيع المياه المعبأة باستخدام وسائل النقل المغطاة من جميع الجهات.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “أجبرت الهيئة جميع مصانع المياه على نقل وتوزيع المياه المعبأة باستخدام وسيلة نقل مغطاة من جميع الجهات، وتضم طبقة عازلة تقلل من تأثير الحرارة والضوء. عند ملاحظة أي مخالفة يمكن الإبلاغ عنها من خلال مركز الاتصال الموحد 19999. “

جاء ذلك رداً على سؤال من أحد المواطنين قال خلاله “هل نقل المياه في عبوة بلاستيكية بين مناطق المملكة في مناخات شديدة الحرارة في شاحنات مكشوفة أو مغطاة بغطاء بلاستيك له تأثير صحي عام”

أفضل مياه شرب معبأة

و قبل؛ ردت هيئة الغذاء والدواء على ما تم تداوله حول صلاحية إحدى قوارير مياه الشرب المعبأة ومطابقتها للمواصفات.

وقالت الهيئة في ردها على استفسار على حسابها على تويتر لا يمكن الحكم على تفضيل إحدى زجاجات مياه الشرب المعبأة على أخرى، حيث توجد متطلبات محددة على جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.

وأكد أن بيع مياه الشرب غير مسموح به دون التقيد بهذه الاشتراطات حفاظا على سلامتها.

تخضع للمواصفات

وكانت هيئة الغذاء والدواء قد طمأنت المواطنين في وقت سابق بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع للمواصفات وشروط التسجيل لضمان سلامتها.

وأوضحت الهيئة أن أهم محتويات البيانات التوضيحية لمياه الشرب هي “الفلورايد، المواد الصلبة الذائبة، البرومات، الأس الهيدروجيني”.

وأكد أن عبوات مياه الشرب لا تشكل خطرا على الصحة، مشيرا إلى أن هناك عددا من المؤشرات على عبوات الطعام توضح مدى قدرتها على إعادة استخدامها مرة أخرى.

ردت هيئة الغذاء والدواء على ما تم تداوله حول صلاحية إحدى قوارير مياه الشرب المعبأة ومطابقتها للمواصفات.