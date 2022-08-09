أكدت الهِيْئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ارتفاع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية المعتمدة المعروضة فِيْ السوق عام 2022 إلَّى 81.5٪.

وفِيْ تصريحات خاصة لـ “العربية.نت” قالت “المواصفات السعودية” “نظراً لوجود العديد من الممارسات المتعلقة بالمنتجات فِيْ السوق السعودي وسلوكيات تجارية غير عادلة أثرت سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن فكرة وجود فكرة شاملة تمت دراسة برنامج سلامة المنتجات مع أفضل الاستشاريين الرائدين. فِيْ هذا المجال، من خلال إجراء تقييم للوضع الحالي وتحليل الفجوة مقارنة بالممارسات الدولية.

وأضافت أن “عمل البرنامج يسير على عدد من المحاور الرئيسية منها تطوير نظام اللوائح الفنية، وتطوير نظام قبول جهات تقييم المطابقة، وتطوير وتحديث الأنظمة الداعمة لسلامة المنتجات، وحماية حقوق المستهلك، وتطوير أدوات سلامة المنتجات الإلكترونية، وتحديد المسئولية عَنّْ أي ضرر قد يتعرض له المنتج بشكل ما، دقيق لجميع الفاعلين الاقتصاديين فِيْ سلاسل التوريد، مما يساهم فِيْ تحقيق تجارة عادلة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية.

وتابعت “من خلال آليات عمل البرنامج، ساهم فِيْ رفع مؤشرات منتجات المطابقة من خلال إعداد مؤشر سنوي لمطابقة السلع الاستهلاكية، وقياس نسبة المنتجات المطابقة فِيْ جميع مدن ومناطق المملكة”.

وأكدت “المواصفات السعودية” أن “البرنامج ساهم فِيْ تقليص المدة الطويلة لإطلاق المنتج للوصول إلَّى اكتمال طرح المنتج خلال 24 ساعة، كَمْا تم تحقيق معدل مؤشر المطابقة المستهدف فِيْ عام 2022 (80٪) وبلغ النسبة الفعلية ( 80.3٪) مقارنة بما بلغ (72.9٪) عام 2022، و (66.8٪) عام 2022، و (63.7٪) عام 2017، و (58٪) عام 2016. كَمْا ساهم البرنامج فِيْ تحسين ترتيب المملكة فِيْ التبادلية. – التجارة الحدودية من المرتبة 158 إلَّى المرتبة 86، حيث تقدمت المملكة بـ 72 مرتبة عالمية.

ولفتت إلَّى أنه تم إعداد أكثر من 40 لائحة فنية معتمدة، وأصبحت منصة Sabre الإلكترونية إلزامية فِيْ عام 2022، و “نلاحظ التحسن فِيْ مؤشر المطابقة، حيث ارتفعت نسبة المنتجات المطابقة للوائح الفنية إلَّى 81.5٪ فِيْ عام 2022.، وتم قبول أكثر من 320 “. هِيْئة تقييم المطابقة حول العالم، والعمل مستمر نحو تحسين منهجية مراقبة السوق مع السلطات التنظيمية من خلال استهداف وتحليل سلوك بعض الموردين والمصنعين على منصة Sabre، وتقديمها إلَّى الجهات التنظيمية ذات الصلة مثل تم إعداد أنظمة الزكاة والضرائب والجمارك ووزارة التجارة والأنظمة التشريعية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. فِيْ مجال سلامة المنتج ومواصفات المستهلك.