“المواطن” ترافق حجاج مبادرة طريق مكة من ماليزيا

رافقت عدسة “المواطن” الحجاج المستفيدين من مبادرة طريق مكة في ماليزيا أثناء استكمالهم إجراءات سفرهم من مطار جاكرتا.

وقال العقيد بدر المديفر المشرف على المبادرة في صالة مطار جاكرتا إن مبادرة طريق مكة هي إحدى المبادرات التي أطلقتها المملكة ضمن برامج رؤية 2030 للحجاج والتي تساعد على تسهيل إجراءات دخولهم في المطارات. . من بلدانهم قبل مجيئهم إلى المملكة.

هدف مبادرة طريق مكة

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في مملكة ماليزيا هذا العام 1444 هـ، بالإضافة إلى دول إندونيسيا وباكستان والمغرب وبنغلاديش، استمرارًا لجهود المملكة العربية السعودية في التيسير على ضيوف الرحمن. وحرص القادة الحكماء على رعاية الحجاج وسقائهم ومساعدتهم ورعاية شؤونهم.