“المواطن” ترصد بهجة وحماس الصغار والكبار في مهرجان العودة إلى الرياض

انطلق مهرجان العودة إلى الرياض، وهو أكبر مهرجان ترفيهي وتعليمي في المملكة، تزامنا مع العودة إلى المدارس.

ويستمر المهرجان حتى 9 سبتمبر ويقام في البوليفارد بمدينة الرياض، ويتضمن أيضًا أنشطة وأنشطة وتجارب ممتعة تجمع بين المعرفة والترفيه المناسب لجميع الأعمار وتغطي الاهتمامات المختلفة مثل مسرحية السيرك في محمد آل. مسرح علي، وإطلالات الفنانة رشا رزق، وهي جزء من ذكريات الطفولة. .

مواطن يراقب المهرجان

أشرف “المواطن” على إطلاق مهرجان العودة إلى الرياض، وسط حماسة وفرحة للزوار من الكبار والصغار، وسط أنشطة خاصة وتجارب عائلية تسمح للطفل وأسرته برؤيتها كعائلة، بالإضافة إلى عروض عالمية. مثل “ديزني على الجليد” والعرض المسرحي “جامعة المشاغبين” الذي يقام للمرة الأولى، بسلسلة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية وعرض مسرحي مناسب للعائلات والأطفال.

مواعيد زيارة المهرجان

يفتح مهرجان العودة إلى الرياض أبوابه للزوار يوميًا، من الساعة 600 مساءً حتى 1200 صباحًا بعد منتصف الليل في أيام الأسبوع، ومن الساعة 600 مساءً حتى 100 صباحًا في نهاية الأسبوع، ويصاحب فعالياته بها مناطق خاصة للمطاعم والكافيهات والمحلات التجارية والتسوق والألعاب.

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