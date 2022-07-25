“المواطن” تكشف مستجدات ظاهرة ارتفاع الأسفلت في حفر الباطن

أظهر مقطع فيديو تم تصويره الشهر الماضي أن ظاهرة ارتفاع الأسفلت في حفر الباطن ليست جديدة، لكنها حدثت من قبل على طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز عدة مرات.

ارتفاع الأسفلت

وفي تصريحات لـ El Ciudadano، قال المقيم الباكستاني الزبير، إن إسفلت الطريق أمام ورشته يرتفع بشكل ملحوظ عدة مرات ثم يعود إلى حالته الطبيعية، وأن هذا تكرر عدة مرات، أولها قبل حوالي 9 سنوات. . شهور وآخرها كان قبل شهر.

وقال الساكن الزبير إنه بعد حادثة العاصفة الإسفلتية على طريق الملك خالد جاء فريق متعدد الأشخاص ووقف في الشارع أمام الورشة واستمع إلى حديث الفنيين العاملين في الورش وتفاصيل ما حدث. .

أخاديد في الأسفلت

وأضاف بعد زيارته بيوم واحد، وصلت فرق من البلدية، مما أحدث عدة ثقوب صغيرة في الأسفلت الذي تم رفعه.

يشار إلى أن فريقًا استشاريًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل وصل إلى حفر الباطن صباح الخميس الماضي للاستعلام عن الحادث للوقوف على الأسباب التي لم تظهر حتى اليوم.