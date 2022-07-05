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الموافقة على حضور 12 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي

كتب newsaفي آخر تحديث
الموافقة على حضور 12 ألف مشجع لمباراة مصر ومالاوي

حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على الموافقات الأمنية اللازمة لتلبية احتياجات 12 ألف مشجع في مباراة مصر ومالاوي، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023، على استاد الإسكندرية.

وتقام مباراة مصر وملاوي في سبتمبر المقبل على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) رسمياً تأجيل النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية، على أن تبدأ في يناير 2024، بدلاً من موعدها السابق في يونيو 2023، لأسباب تتعلق بحالة الطقس في كوستا دي إيفوري. مضيف البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن ملاوي وإثيوبيا وغينيا.