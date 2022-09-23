“الموافقة على عرض النصر”.. البليهِيْ يفاجئ الهلال بقرار رسمي نهائي

وينتظر الشارع الرياضي السعودي قرار النجم الدولي الكبير علي البلاحي قلب دفاع فريق نادي الهلال لكرة القدم الأول، بشأن مستقبله.

ويدخل البلاحي الفترة المجانية لعقده مع فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال يناير المقبل. وسط أنباء رفضه عرض “تجديد” رسمي لمدة عام مقابل 4.5 مليون ريال.

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النجم العالمي الكبير يحظى بـ “اهتمام” النصر والاتحاد. لضمه رسمياً إلَّى صفوفهم، إذا قرر ترك زعيم الهلالي، مع تقارير عديدة تؤكد أنه سبق له التفاوض مع قلعة العلم.

قرار البليحي “النهائي” بشأن مستقبله فِيْ نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، كشف الصحفِيْ الرياضي عبد الكريم الحمد، عَنّْ قرار البليحي “النهائي” بشأن مستقبله مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال.

وأعلن الحمد فِيْ تصريحات تلفزيونية أن البليحي قرر تجديد عقده مع الهلال إذا رغب مجلس إدارة فهد بن نافل فِيْ ذلك.

نفت وسائل الإعلام الرياضية أن تكون إدارة الهلال قدمت أي عرض رسمي للنجم العالمي الكبير حتى الآن ؛ من أجل تجديد عقده، وفق ما أوردته وسائل الإعلام.

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وعَنّْ موقف مسؤولي الهلال أنفسهم، أكد أن إدارة بن نافل لن تلاحق وسائل الإعلام أو الضغط الجماهِيْري لتجديد عقد البليحي أو أي لاعب آخر.

وأضاف الحمد “الأيام أظهرت صحة قرار إدارة الهلال بالتخلي عَنّْ الثنائي الإماراتي عمر عبد الرحمن والبرازيلي كارلوس إدواردو رغم ضغوط الجماهِيْر للبقاء مع الفريق”.

وأوضح عبد الكريم الحمد أن بن نافل ومجلسه سيدرسون مستقبل البليحي جيداً، قبل تقديم أي عرض رسمي له، بينما ينتظر اللاعب ؛ عَنّْد النظر فِيْ عروض أخرى، فِيْ حالة واحدة ؛ الأمر متروك للإدارة لتقول له، ألا تجدد معه.

وشدد الحمد على أن الهلال يمتلك موارد مالية كبيرة جدا، ولن يجد صعوبة فِيْ دفع الراتب الذي يطلبه البليحي، إذا قرر التجديد معه لعدة سنوات أخرى.