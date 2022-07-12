الموانئ السعودية تسجل ارتفاعاً فِيْ أحجام المناولة بنسبة 16% خلال يونيو

وحققت زيادة فِيْ حجم البضائع المتداولة، بنسبة 16.1٪، لتصل إلَّى 27.1 مليون طن فِيْ يونيو الماضي، مقابل 23.4 مليون طن فِيْ يونيو 2022.

ساهمت خطط التطوير التي أطلقتها الهِيْئة العامة للموانئ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير قدرات الموانئ السعودية فِيْ زيادة حجم الشحنات العامة بنسبة 55.7٪ لتصل إلَّى 790.5 ألف طن، بحسب وكالة الأنباء السعودية.، “منتجع صحي”.

وسجلت البضائع السائلة السائلة زيادة بنسبة 31.8٪ لتصل إلَّى 15.5 مليون طن، فِيْما أظهرت البضائع الصلبة خلال هذا الشهر انخفاضًا بنسبة 6.9٪ لتصل إلَّى 3.9 مليون طن.

وفِيْ إطار الجهُود المبذولة لتعزيز القطاع البحري وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وسجل عدد الحاويات ارتفاعا بنسبة 5.5٪ ليبلغ 642.3 ألف حاوية مقابل 608.8 ألف حاوية فِيْ يونيو 2022.

كَمْا حققت حاويات الترانزيت زيادة بنسبة 4.2٪ لتصل إلَّى 244.6 ألف حاوية مقابل 234.7 ألف حاوية فِيْ نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل عدد السفن زيادة بنسبة 13.6٪ ليبلغ 1126 سفِيْنة، فِيْما بلغ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة 25.8٪، فِيْما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.6 مليون طن.

وفِيْ السياق ذاته، استقبلت الموانئ السعودية 79 ألف راكب فِيْ يونيو الماضي، بزيادة ملحوظة بلغت 79.28٪، وتفريغ 990 ألف رأس ماشية، بزيادة قدرها 265.5٪، تزامنا مع موسم الحج واستيفاء متطلباته بجهُوزية عالية.