الموانئ السعودية تسجل زيادة في مناولة البضائع بواقع 27 مليون طن

حققت الموانئ السعودية خلال شهر يونيو 2022 زيادة كبيرة في حجم البضائع المتداولة بنسبة 16.1٪ لتصل إلى 27.1 مليون طن مقارنة بـ 23.4 مليون طن في يونيو 2022.

خطط تطوير الموانئ السعودية

ساهمت خطط التطوير التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لزيادة كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير قدرات الموانئ السعودية في زيادة حجم البضائع العامة بنسبة 55.7٪ لتصل إلى 790.5 ألف طن من البضائع السائلة السائبة، كما سجلت زيادة قدرها 31.8. بلغت نسبة البضائع الصلبة 15.5 مليون طن حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 6.9٪ لتصل إلى 3.9 مليون طن خلال الشهر.

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز القطاع البحري وجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وسجل عدد الحاويات ارتفاعا بنسبة 5.5٪ ليبلغ 642.3 ألف حاوية مقارنة بـ 608.8 ألف حاوية في يونيو 2022 م، وحققت حاويات إعادة الشحن زيادة بنسبة 4.2٪ لتصل إلى 244.6 ألف حاوية مقابل 234.7 ألف حاوية في نفس الفترة. العام السابق في العام الماضي.

1126 سفينة

وسجل عدد السفن ارتفاعا بنسبة 13.6 في المائة ليبلغ 1126 سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة 25.8 في المائة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.6 مليون طن.

وفي السياق ذاته، استقبلت الموانئ السعودية، خلال شهر يونيو 2022، 79 ألف راكب، بزيادة ملحوظة بلغت 79.28٪، وتفريغ 990 ألف رأس ماشية، بزيادة قدرها 265.5٪، تزامنا مع موسم الحج واستقبالكم. متطلبات عالية التحضير.