الموت يغيب الممثل الأردني داوود جلاجل

توفِيْ الممثل الأردني داود جلاجل، مساء الثلاثاء، عَنّْ عمر ناهز 75 عاما، بحسب رئيس نقابة الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.

كَمْا أعرب الفنان الأردني ساري الأسعد عَنّْ أسفه لزميله على صفحته على فِيْسبوك قائلاً “الفنان الكبير حسن الخلق ورفِيْق الدرب داود جلاجل فِيْ كنف الله. إنا لله وإنا. ارجع اليه رحمك الله يا ابو الليث “.

يعتبر جلاجل من الرواد الذين وضعوا الدراما الأردنية على الساحة العربية. ولد فِيْ سلوان بالقدس. جاء بدايته الفنية من خلال الدراما الأردنية، وكان أول مسلسل له بعَنّْوان “الرمح والصخرة”.