الموت يفجع نجم الأهلي السابق

توفيت، اليوم الأربعاء، زوجة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق.

وجاءت وفاة زوجة طاهر أبو زيد بعد صراع طويل مع المرض الذي تسبب في حالة من الذعر الشديد في مارادونا نيلو.

من جهته أعلن باهر المحمدي، مدافع فريق كرة القدم الأول بالنادي الإسماعيلي، وفاة زوجة طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق.

كتب باهر المحمدي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت تحت رحمة عمة خطيبتي زوجة الوزير النقيب طاهر أبو”. زيد نسألك الصلاة “.

يشار إلى أن باهر المحمدي يلتقي مع المنتخب الإسماعيلي بالجونة، استعدادًا لمباراة الجونة المقررة الخميس في الدوري الممتاز.