 الموديلات الجديدة تعرف علي مواصفات سيارة لادا نيفا وأسعارها

تعتبر Lada Niva من أفخم السيارات الروسية التي يطلق عليها Beast، وهِيْ من الموديلات الجديدة هذا العام، والسيارة ذات الدفع الرباعي، وهذه الميزة من أهمها. فِيْه، والزيادة فِيْ اقتناء هذا النوع زادت كثيرا لهذا النوع من المواصفات، حيث وضعت الشركة المصنعة تصميما مميزا جعل الكثيرين يبحثون عن سعره والوصول إلى أدق التفاصيل قبل شرائه. ، وجسم السيارة ساطع وألوانها جذابة، مما جعل الكثير من الناس يحبون هذا التصميم منذ الإعلان عنه فِيْ الأسواق، والسعر الذي تم تخفِيْضه مناسب للكثيرين.

أهم مواصفات السيارة الروسية لادا نيفا

تتميز السيارات الروسية بمواصفات عالية الجودة، ويفضل عشاق السيارات السيارات الروسية، لأنها سيارات تصمد أمام الطرق والصعوبات. لذلك فإن أهم مواصفات سيارة لادا نيفا هِيْ

محرك السيارة قوي للغاية بحيث تبلغ مساحته 1700 سم مكعب، أو ما يعادل سبعة لترات.

قوة المحرك تتجاوز 83 حصان، وعزم الدوران حوالي 128 نيوتن متر.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 145 كَمْ فِيْ الساعة.

تقدم السيارة خمس سرعات مختلفة يمكنك من خلالها التحكَمْ فِيْ السرعة التي تناسبك.

تم إطلاق العديد من الموديلات الجديدة لهذه السيارة فِيْ المملكة المتحدة.

يمكنك أيضًا التحكَمْ فِيْ القيادة، إما يدويًا أو تلقائيًا.

يبلغ قطر العجلات 15 بوصة.

خصائص لادا نيفا 2022

تم إطلاق أربعة طرازات مختلفة من Lada Niva، لذا يتزايد البحث لمعرفة خصائص كل منها عبر محرك البحث الرسمي جوجل، والبحث عنها على الموقع الرسمي للسيارة وما تحتويه من خصائص. نكون