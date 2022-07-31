الموسم الجديد فِيْ ببجي و طريقة لشحن شدات PUBG وخطوات الفوز بالمعارك

أفضل طريقة لتحميل أشكال PUBG تعتبر الطريقة التي يثق بها معظم اللاعبين فِيْ العالم حيث أصبحت لعبة PUBG واحدة من أكثر الألعاب شهرة. صداقات جديدة ومختلفة بين جميع الناس فِيْ العالم، يمكنك اللعب مع جنسيات مختلفة فِيْ نفس الوقت والتحدث. لهم

أفضل طريقة لتحميل أشكال PUBG

هناك عدة طرق يمكن من خلالها إرسال أسافِيْن PUBG، ولعل أبرز هذه الطرق هُو الطريقة التي يحصل بها اللاعب على أسافِيْن بدون أي مشكلة أو من يحصل على أسافِيْن مع هدايا.

الأوتاد، كَمْا هُو مذكور أعلاه، هِيْ البطاقة الفائزة التي تتيح لك الوصول إلى كل ما تريد دون قضاء الكثير من الوقت فِيْ البحث عن المعدات والأسلحة.

خطوات تحميل PUBG Tugboats

شخص من أفضل المواقع لإرسال أسافِيْن، يتم ذلك باتباع الخطوات التالية وهِيْ كالتالي

يرجى تسجيل الدخول مباشرة إلى موقع PUBG الرسمي.

يجب أن تمر بعملية تسجيل الدخول.

اختر عدد المفاتيح التي تريدها وأرسلها.

يجب عليك تسجيل رقم التعريف الفريد الخاص بك فِيْ اللعبة، مع التأكد من كتابته بشكل صحيح لأنه هُو الشخص الذي سيرسل الأوتاد.

حدد طريقة الدفع التي تناسبك.

تأكد من وصول المفاتيح المتفق عليها إلى حسابك عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك داخل اللعبة والتحقق من عدد المفاتيح التي حصلت عليها.

تحميل بطاقات PUBG باستخدام بطاقات Google Play

بطاقات جوجل بلاي هِيْ إحدى طرق الدفع التي يمكن دفعها عبر الموقع الرسمي لتحميل مواقع بوجي، وذلك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، والنقر على أيقونة الدفع ببطاقة جوجل بلاي، والتأكد من أن سعر الأوتاد هُو على بطاقتك الخاصة التي ستدفع ثمنها حتى تنجح عملية الشحن.