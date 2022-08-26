“الموسيقيين” ترد على أبو الليف بشأن طلبه التحقيق مع زوجات أعضاء مجلس النقابة

قال المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية فِيْ مصر، سعد المتولي، إن حديث الفنان نادر أبو الليف، عَنّْ التحقيق مع زوجات أعضاء مجلس الاتحاد، ليس له تضارب قانوني. واصفا إياه بـ “الساذج”.

وأضاف المتولي أن أبو الليف يتحدث بشكل غير مباشر عَنّْ وجود فساد أو تكهنات وهذا غير صحيح.

وأوضح المستشار القانوني للنقابة فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أنه إذا قصد نادر أبو الليف وجود شبهات فساد لأحد المنتسبين، فعليه أن يتهمه مباشرة ويتحمل كل تبعات ذلك. لافتا إلَّى أن أعضاء المجلس ليسوا أثرياء كَمْا يظن، لأن بعضهم يسكن فِيْ شقق للإيجار وليس التملك، ولديهم سيارات عادية ويعيشون فوق المتوسط ​​وليس العيش الفاخر.

وقال سعد المتولي “لا يوجد قانون فِيْ أي دولة فِيْ العالم يتبنى قانونًا ما قاله نادر أبو الليف. لا يمكن الحديث بهذا الشكل، لأن أبو اللف صديق ويعرفان بعضهما البعض جيداً، وقد دعمته النقابة قبل خمس سنوات فِيْ مرضه “.

وأشار المستشار القانوني للنقابة إلَّى أن أبو الليف استخدم معيارين، فعَنّْدما كان يتقاضى حوالي 100 ألف جنيه إسترليني مقابل علاجه سابقًا، لم يتكلم، لكنه الآن يقف بجانبه رغم تقديمه فاتورة علاج غير محددة، وبالتالي. وكان التعاون معه بمبلغ 15 ألف جنيه فقط رغم عدم استحقاقه.

وأشار إلَّى أنه كان يعترض على قضية الفاتورة الطبية التي قدمها أبو الليف، واصفا إياها بـ “المريبة”، وعلق أن عدم التعاون مع أبو الليف هذه المرة كان السبب وراء هذه التصريحات، مضيفا من الواضح أنه فِيْ كثير من الأحيان يكون لدى كل عضو أموال ويبقى أصحاب الملايين. أولئك الذين هم فِيْ نفس الوضع لا يرون هذا “.

وأضاف المتولي أن النقابة دعمت نادر أبو الليف بهذا المبلغ كَمْساعدة علاجية بقيمة 15 ألف جنيه استرليني، الأمر الذي أغضبه، مضيفا أن النقابة لديها تعاقدات مع مستشفِيْات عالية ومتوسطة بخصومات خاصة لأعضاء النقابة، لكن اعتنى نادر أبو الليف بنفسه بموضوع صفقته، ولم يمر عبر باب النقابة ليقف بجانبه ويعطيه أسعارًا جيدة أفضل مما فعل.

وأضاف المستشار القانوني أنه لو ترك الأمر له لما ساعده بمبلغ 15 ألف جنيه، وكان سيترك الأمر حتى يحضر فاتورة مفصلة، ثم يحصل على الـ 25٪ المنصوص عليها فِيْ القائمة، تفِيْد بأنه فِيْ الفترة الحالية هناك انتخابات لمنصب النقيب، ورأت النقابة أنه من الضروري أن تكون بجانبه كنوع من المساعدة حتى لا تغضب.

يشار إلَّى أن نادر أبو الليف تحدث فِيْ حديث خاص لـ “العرب اليوم” عَنّْ تفاصيل حالته الصحية ومساعدة النقابة له بمبلغ 15 ألف جنيه فقط. كَمْا طلب من الهِيْئات الرقابية الحكومية التدخل لمعرفة بيانات حساب النقابة وكَيْفَِيْة زيادة حسابات زوجات المستشارين فِيْ السنوات الأخيرة.