“الموسيقيين” ترد على اتهامات أبو الليف بشأن تلقي أعضائها رشوة من شاكوش

كشف الاتحاد المصري للمهن الموسيقية عَنّْ تلقي أعضاء مجلس الإدارة رشوة من فنان المهرجان حسن شاكوش، ليتمكنوا من الغناء مرة أخرى، بعد اتهامات الفنان أبو الليف لهم.

قال النائب الأول لسكرتير نقابة المهن الموسيقية حمادة أبو اليزيد، إن كل الإشاعات حول تلقي أعضاء نقابة رشوة من شاكوش هِيْ اتهام لا أساس له من الصحة، مؤكدا أن موسيقيي مجلس نقابة المهن الموسيقية سيلتقون ويومون. اتخاذ قرار بالرد على ابو الليف واتهاماته.

وأضاف أبو اليزيد أن النقابة لم تتخلى عَنّْ نادر أبو الليف كَمْا ترددت بل وقفت إلَّى جانبه وتسعى لدفع مصاريف المستشفى، ويعلن مجلس نقابة المهن الموسيقية الثلاثاء المقبل تفاصيل جديدة. عَنّْه.

وسبق أن طالب الفنان نادر أبو الليف بتدخل هِيْئة الرقابة الإدارية للتعامل مع الانتهاكات التي تحدث داخل نقابة المهن الموسيقية.

وفِيْ مداخلة مع الإعلامية أميرة بدر فِيْ برنامج “الترابيزة” الذي تبثه قناة الشمس، قال أبو الليف “النقابة تتعرض للنهب، وعلى هِيْئة الرقابة الإدارية أن تدخل النقابة وترى من يلعب ومن يأكل “.

وتابع نادر أبو الليف “سمعت أن حسن شاكوش دفع 500 جنيه و 700 جنيه لأعضاء المجلس للحصول على التصريح”.

واشتكى أبو الليف من عدم تلقيه مساعدة من النقابة خلال المشاكل الصحية التي عانى منها فِيْ الفترة الماضية.

وتابع أبو الليف “الله يرزقني، وتخلصت من 88 ألف جنيه من أصدقائي، دفعتهم للمستشفى وخرجت، وتحدثت مع المعلم أحمد رمضان فِيْ النقابة، وسألني” لمشروع قانون وتقرير عَنّْ الوضع.

واختتم أبو الليف حديثه “الناس فِيْ النقابة هم أخواتي والعشرة وزملائي فِيْ الأكاديمية ولكن للأسف الجميع يعاملون بعشرة صداقة وحياة وملح”.

كَمْا علق فِيْ بيان آخر “ما أحسن أن تأخذي ضريبة مني فِيْ أي فرحة أو أي حفلة، وعَنّْدما أتعب أجدك على ظهري، نسمع أنني لا أملك وظيفة، وأنا أفعل”. ليس لدي وظيفة وحلمي عبد الباقي ليس بين يديك لفعل شيء من أجلي. من المدارس، إلَّى الأكل والشرب، أرسل متجر البقالة الخاص بي مقدم الطلب إلَّى سكرتير ووكيل النقابة، ولم يجيبني أحد أو يعبرني “.

وشهدت الفترة الماضية الكثير من الجدل فِيْ اتحاد المهن الموسيقية، حيث حصل فنان المهرجانات حسن شاكوش على إذن بالغناء بعد تعليقه لمدة 10 أشهر، مما أدى إلَّى استقالة الفنان هاني شاكر رئيس اتحاد المهن الموسيقية.