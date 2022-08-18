“الموسيقيين” ترد على نادر أبو الليف بعد اتهامها بالتواطؤ مع فنانة لبنانية بالساحل

رد اتحاد المهن الموسيقية المصرية على الاتهامات التي وجهها الفنان نادر أبو الليف لقيادات النقابة قبل ساعات، بشأن التواطؤ مع فنانة لبنانية تدعى نانيتا، مؤكدة أن لا أحد يهتم بعمل تلك الفنانة. بدون تصريح عمل، خاصة وأن الحفلات الموسيقية على الساحل الشمالي لا تمر، فالأمر بهذه السهُولة.

وكان أبو الليف قد صرح فِيْ تصريحاته بأن نقابة المهن الموسيقية لا تمنح جميع الحقوق لأعضائها، حيث يوجد بعضهم يعملون لمصالحهم الشخصية، مبينًا أن حفلات نانيتا على الساحل تتم من خلال ” فلاشا “. والتي حذر منها الاتحاد مرارًا وتكرارًا مطالبته بالكشف عَنّْ كَيْفَِيْة عملها بهذه الطريقة دون تغريمها.

قال المستشار سعد المتولي رئيس لجنة العمل بالاتحاد بالساحل الشمالي، فِيْ تصريح لـ “العرب اليوم”، إنه فِيْ حال ثبوت إحياء الفنانة نانيتا حفلاتها بأغنية “فلاشا”، سيتم تغريمها كَمْا يلي حدث مع نجوم اخرين مثل محمد فؤاد وأحمد سعد مؤخرا.

وأضاف المتولي أن نانيتا لم تعد مرصعة بالنجوم أكثر من النجوم التي تم تغريمها، بالإضافة إلَّى أنها ليست مايا دياب أو صابر الرباعي أو غيرها من النجوم لتغاضيها أو ترك العمل بهذه الطريقة، مؤكدة أنه من المستحيل العمل بدونها. تصريح عمل صادر عَنّْ النقابة.

وأشار إلَّى أنه بحكَمْ عمله فِيْ لجنة عمل الساحل الشمالي فإنه يريد تحديد الجهة التي خالف نانيتا فِيْها شروط الأحزاب أو عمل دون إذن لاتخاذ إجراء ضده، فعليه الاتصال بالنقابة. وتحديد مواقع حفلاتهم الموسيقية حتى يمكن تتبعها.

نتيجة لتلك الأزمة. أرسل نادر أبو الليف رسالة إلَّى نقابة المهن الموسيقية عَنّْ حفلات نانيتا الأخيرة بالساحل الشمالي قائلا لدي سؤال واضح وصريح. .

نادر أبو الليف يقسم “لا يوجد قرار من النقابة بمنع العمل والإنجاب بوميض دواء. كَيْفَ تعمل وكَيْفَ لم يعارضها أحد من النقابة”، مشيرًا إلَّى أن قيمة النقابة الضريبة التي تدفعها بالعملة الصعبة.

وكان نادر أبو الليف متابعين قد شاركوا سابقًا بوستر الحفل الرسمي لنانيتا ومغني المهرجانات شحاتة، وعلق عليه بالقول هل يمكن سؤال أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية زميلنا المحترم الأستاذ. نانيتا عضو فِيْ اتحاد المهن الموسيقية، وهِيْ لا تعمل بأي بيان آخر غير ذلك، فهِيْ تعمل فِيْ فرقة أو من فضلك عد، آمل أن أجيب على السؤال بإذن منك “.