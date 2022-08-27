“الموسيقيين” تعلق على ظهُور محمد رمضان “عارياً” فِيْ حفله بالساحل الشمالي

أكد المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية سعد المتولي، أن الاتحاد لن يتمكن من اتخاذ قرار ضد الفنان المصري محمد رمضان، بعد ظهُوره “عارياً” فِيْ الحفل الذي أحياه بالساحل الشمالي. مساء الجمعة، مبينا ان هناك امور اخرى اهم تجري حاليا فِيْ قاعات النقابة.

يأتي ذلك بعد خلع محمد رمضان ملابسه خلال الحفل الذي أقيم بالساحل الشمالي وشهد حشدًا كبيرًا مما يعد انتهاكًا واضحًا من جانبه، رغم عودته إلَّى الترديد من خلال تصريح عمل بتوقيع تعهد. ألا يظهروا عراة فِيْ حفلاتهم الموسيقية.

وقال سعد المتولي، فِيْ حديث لـ “فوشيه”، إنه لم يتم إبلاغه بما حدث لمحمد رمضان فِيْ حفله على الساحل، مشيرًا إلَّى أن نقابة الموسيقيين ليست فِيْ طور اتخاذ قرار ضدها حاليًا. محمد رمضان.

وأوضح المتولي أن الفترة الحالية تشهد مخاوف من الانتخابات، إضافة إلَّى وجود العديد من الأحداث داخل الاتحاد.

وفِيْ السياق ذاته، اتصلت “فوشيه” بمنصور هندي رئيس لجنة العمل فِيْ نقابة المهن الموسيقية، وأكدت تلقيه بلاغًا بما حدث من محمد رمضان، إلا أنه غير مكلف باتخاذ القرار. فِيْ هذا الصدد، إحالة الأمر إلَّى المستشار القانوني للنقابة.

وأشار إلَّى أنه اعتباراً من يوم الأحد سيتم إبلاغ القيادات النقابية لاتخاذ قرار بشأن العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

يشار إلَّى أن هاني شاكر تحدث فِيْ وقت سابق عَنّْ أسباب إحالة محمد رمضان للتحقيق فِيْ النقابة وعدم منحه الإذن بالغناء. .

وأوضحت شاكر أن نقابة الموسيقيين فِيْ ذلك الوقت أخطرت نظيرتها نقابة ممثلي الشاشة، بأنها لن تمنح محمد رمضان الإذن للغناء مرة أخرى، إلا بعد استجواب نقابة ممثلي الشاشة، وإخطارها بنتائج التحقيق. اغتصاب. بما اعترف به فِيْ نقابة الموسيقيين.

يشار إلَّى أن محمد رمضان يحصل على تصريح للغناء يسمى تصريح اليوم، وفقًا لأنظمة النقابات الفنية الثلاث، خاصة أنه ليس عضوًا فِيْ اتحاد الموسيقيين، ومع كل تصريح يوافق محمد رمضان على ذلك. التقيد بالقواعد العامة ولا تخلع ملابسها على خشبة المسرح.