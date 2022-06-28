“الموسيقيين” هاني شاكر لم يقدم استقالة رسمية.. ونادية مصطفى تدعوه للاستخارة

علق أعضاء الاتحاد المصري للمهن الموسيقية على قرار الاستقالة من منصب النقيب، والذي أعلنه في تصريحات متلفزة مساء الاثنين.

وقال المستشار القانوني لاتحاد المهن الموسيقية علاء عامر، في تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، إنه كان على اتصال بهاني شاكر قبل التدخل التلفزيوني، لكنه لم يطلعه على قرار الاستقالة.

وأضاف عامر أن الكابتن لم يقدم أي مستندات رسمية تشير إلى استقالته من النقابة حتى الآن، مؤكدا أنه بالتأكيد أعلن هذا القرار بسبب ما حدث في مؤتمر اعتذار المهرجان حسن شاكوش، لأنه كان منزعجا.

على جانبك؛ قالت الفنانة المصرية نادية مصطفى، عضو نقابة الموسيقيين، إنها توجهت إلى منزل الفنان هاني شاكر بعد أن خرج فجأة من مؤتمر النقابة.

وأشار مصطفى إلى أن شاكر تأثرت بشدة لكنها ستحاول النقابيين التراجع عن قراره مرة أخرى ولن يتركوه رغم هذا الوضع.

وأضافت الفنانة المصرية أن المؤتمر يسير على ما يرام، لكن عازف الإيقاع سعيد الأرتيست لم يحترم المؤتمر وحضور القبطان والمشاركين.

عقد بعد ظهر اليوم مؤتمر صحفي تابع لاتحاد المهن الموسيقية المصري لفنان المهرجان حسن شاكوش للاعتذار لفرقة الإيقاع، لكن المؤتمر انتهى بحجج و “حرب” لفظية.

علق الفنان هاني شاكر، على قراره الاستقالة من نقابة الموسيقيين، في تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين، قائلا “ما حدث اليوم وهذا المشهد يجعلني أقول إنني لا أستطيع أن أكمل استقالتي وأقدم استقالتي بشكل لا رجوع فيه”. .

وأضاف “دون الخوض في تفاصيل مشهد اليوم في المؤتمر، كان الأمر صعبًا للغاية ولم أستطع استكمال الفترة المتبقية من دورتي، ووصل الأمر إلى نقطة لا يمكنني استكمالها بعد ذلك”. . “

وأوضح هاني شاكر “أشكر أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية الذين ساندوني خلال الدورتين الأولى والثانية حتى الآن، لكن مشهد اليوم جعلني أعيد الحساب كثيرًا”.

وتابع “أردت ألم العائلة الموسيقية تحت الراية واحتضان الاتحاد، والأغنية صنعت بالحب، وجاء الفنان حسن شاكوش واعتذر، وكان المشهد رائعًا حتى آخر دقيقتين. “

وختم حديثه بالقول “لقد اتخذت هذا القرار نهائيا، واستقلت استقالتي نهائيا، والمجلس كرهه، والجمعية العمومية تختار الأفضل والأكثر فائدة لها”.