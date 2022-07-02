الموعد النهائي لرحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك

أوضح الإعلامي خالد الغندور، موعد رحيل اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي جناح فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، من أسوار ميت عقبة، عقب انتهاء عقده مع الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. .

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “4 مباريات فقط بينها نهائي كأس مصر، ورحلة أشرف بن شرقي مع الزمالك تنتهي”.

ونشر الحساب الرسمي لقناة الكأس القطرية على موقع التدوين المصغر للتواصل الاجتماعي “تويتر” “اللاعب المغربي أشرف بن شرقي اقترب من اللعب في دورينا وسيصل الدوحة في غضون أيام لإغلاق العقد. . “

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد أن بن شرقي لن يجدد عقده مع الزمالك وقرر خوض تجربة جديدة خارج الدوري المصري.

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الزمالك لكرة القدم أن مباراة سيراميكا كليوباترا ليست الأخيرة لأشرف بن شرقي.

وتابع “يتمتع اللاعب بمستوى عالٍ مع الفريق ويقاتل بحماس في المباريات، ويريد إنهاء مسيرته مع الزمالك جيدًا، لأنه يحب الجماهير والإدارة”.