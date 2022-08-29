المولد يطرق أبواب المجد بقميص الليوث بعد الهروب من “بئر المنشطات”

تجربة النجم الكبير فهد المولد فِيْ نادي الشباب سيتبعها الجميع، ليس فقط فِيْ نوادي الاتحاد والشباب، ولكن فِيْ جميع أنحاء المملكة وربما فِيْ كرة القدم فِيْ الشوارع السعودية بشكل عام. .

كانت تجربة المولد مع الاتحاد مليئة بالنجاحات والانتصارات، حيث لم تكن خالية من الهزائم والنكسات، مثل طبيعة كرة القدم، والجميع يتطلع إلَّى تجربة المولد مع اللواء. – ليث، على وجه الخصوص. حيث يُعرف اللاعب بقدرته على التحدي وإثبات نفسه والتفوق.

كان حصول فهد المولد على قرار مهم بتخفِيْض عقوبة الإيقاف فِيْ قضية المنشطات الأخيرة بمثابة “شريان حياة” لموهبة كرة قدم لا يجادل فِيْها أحد فِيْ كرة القدم السعودية، ويمكن أن يكون هذا القرار بداية جديدة لسلسلة من النجاحات فِيْ القميص الأبيض للعاصمة.

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انتقل المولد إلَّى فئة الشباب لمدة 3 سنوات بصفقة انتقال مجانية، حيث تتمنى إدارة الشباب للمولد البالغ من العمر 27 عامًا التوفِيْق فِيْ مهمته القادمة مع الليث والشباب، عبر حسابه الرسمي على تويتر. رحب بالنجم السعودي بتغريدة بعَنّْوان (الفهد يختار الليث) وكذلك (الشباب فِيْه الفهد).

جاء العقد مع فهد المولد بعد القرار الأخير الذي اتخذه مركز التحكيم الرياضي، بحيث أن فترة عقوبة فهد من قبل لجنة مكافحة المنشطات السعودية، بتوقيفه لمدة 18 شهرًا، اعتبارًا من مايو، بعد ثبوت ذلك. أنه استخدم مواد محظورة.

كشف جراح الظفِيْري الوكيل التجاري لفهد المولد عَنّْ أسباب تخفِيْف عقوبة اللاعب وقال فِيْ تصريحات صحفِيْة فهد المولد يعاني من مرض وراثي فِيْ ​​عائلته يتعلق بانخفاض ضغط الدم الذي عانى منه اللاعب من قبل. أن فريقه واجه التعاون فِيْ بطولة كأس الملك الموسم الماضي، وتم نقله إلَّى المستشفى. كان فِيْ حالة طارئة، وأعطاه الطبيب علاجا لرفع ضغط دمه فِيْ ذلك الوقت، ويعتبر هذا العلاج منشطا وممنوعا من الرياضة.

وتابع “بعد استقرار حالته توجه اللاعب إلَّى بريدة مع وفد الاتحاد للمشاركة فِيْ المباراة دون إبلاغ طبيب النادي، وبعد المباراة خضع لفحص المنشطات وكانت عينته إيجابية.

وتابع فِيْ مايو الماضي وبعد صدور القرار قدمنا ​​طعَنًّْا رسميًا أمام محكَمْة التحكيم الرياضي السعودية ضد القرار، وكنا فِيْ موقف صعب للغاية خوفًا من أن يصدر القرار بعد إغلاق المحكَمْة. فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية لكن القرار صدر وحسمت محكَمْة التحكيم للرياضة بتخفِيْض العقوبة.

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وليست هذه هِيْ المرة الأولى التي يُعاقب فِيْها المولد بتهمة المنشطات، حيث كان غائبًا سابقًا لمدة عامين فِيْ مايو 2022 قبل أن يعود ويتألق مع الكابتن والمنتخب السعودي. قميص لوث