المولود في تايلند لأب سعودي دمي يحن للعودة وخدمة الحجاج

قال محمد الحربي، المولود في تايلاند لأب سعودي وأم تايلاندية، إن دمه يتوق للعودة إلى المملكة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة.

فيديو | محمد الحربي من مواليد تايلاند لأب سعودي وأم تايلاندية

دمي مشتاق للعودة للمملكة لخدمة حجاج مكة المكرمة … وآخر ما تركته في تايلاند “جنة أمي”.#عرض pic.twitter.com/bMdtWuCvWl

– المونيتور (alraasd) 21 أغسطس 2022

وتابع الحربي، في تصريحات لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية، أن آخر ما بقي له في تايلاند هو والدته، مضيفًا أنه لم يذهب إلى مكة منذ قرابة 3 سنوات، لكنه تحدث معها. أعمامه في العاصمة المقدسة جدة.

قريبا الجنسية

ولفت إلى أن مسألة الجنسية ستنتهي قريبا، وستصدر له بطاقة إقامة، وسيعيش في مكة المكرمة، وسترافقه والدته للعيش معه.