المياه الوطنية السعودية تبرم عقدين مع القطاع الخاص بـ714 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية السعودية، اليوم الأربعاء، توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإدارة تشغيل وصيانة خدمات ومعالجة البيئة فِيْ القطاعين الغربي والشمالي.

وبلغ إجمالي العقدين المبرمين بين شركة المياه الوطنية والتحالفِيْن أكثر من 714 مليون ريال.

قيمة العقد الأول مع التحالف السعودي الفرنسي والذي شمل شركة الاوائل العصرية للمقاولات (الاوائل) و (السويس) لادارة التشغيل والصيانة للقطاع الغربي (منطقة مكة المكرمة و محافظاتها) نحو 365 مليون ريال، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

قيمة العقد الثاني مع التحالف السعودي الإسباني، والذي تضمن الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، والحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة (HACO)، وشركة FCC Aqualia، لإدارة تشغيل وصيانة – القطاع الشمالي ويضم مناطق (القصيم وحائل). الجوف والحدود الشمالية) حوالي 349 مليون ريال.

الرئيس التنفِيْذي لشركة المياه الوطنية م. وقال نمر بن محمد الشبل “من أهم ركائز رؤية المملكة 2030 رفاهِيْة المواطن، وجودة الخدمات المقدمة له، ومن خلال الموقع الرسمي انبثقت الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، ومن خلالها. تم تبني استراتيجية شركة المياه الوطنية والتي وضعت خططا تفصيلية للارتقاء بخدمات المياه فِيْ المملكة بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف الشبل “بهذا التوقيع أنجزت شركة المياه المرحلة الأولى من خصخصة قطاع توزيع المياه وفق البرنامج التاسع للاستراتيجية الوطنية للمياه والذي تضمن إعادة هِيْكلة وتوحيد قطاع توزيع المياه فِيْ المملكة بدمجها. مديريات المياه تحت مظلتها، وتوقيع عقود إدارة للقطاعات الستة، وستعمل الشركة بعد ذلك تمهِيْدًا لمرحلة مشاركة القطاع الخاص التالية وهِيْ عقود الامتياز “.

وأوضح الشبل أن عقود خصخصة قطاع المياه من أهم العقود التي تجذب الاستثمار العالمي فِيْ المملكة، وأنها ستضمن توطين التجارب العالمية الناجحة للعاملين فِيْ قطاع إدارة خدمات المياه ومعالجة البيئة فِيْ المملكة. .

وأشار إلَّى أن العقود تعتمد على تحقيق 14 مؤشراً رئيسياً يجب على كل تحالف تحقيقه فِيْ القطاع الفائز، أهمها تحسين وتطوير تجربة العميل، ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال ترشيد التكاليف، وتقليل الفاقد فِيْ المياه، وتحسين إدارة الشبكة، و التدريب ورفع كفاءة الموظفِيْن.

وأضاف أن مدة العقد تمتد إلَّى 7 سنوات، وفِيْ حال تحقيق الأهداف قبل ذلك، وزيادة جاهزية القطاع، سيمكن ذلك شركة المياه الوطنية من الانتقال مباشرة إلَّى مرحلة عقود الامتياز وعدم الانتظار حتى سبع سنوات. والتي سيتحمل خلالها القطاع الخاص كامل المسؤولية عَنّْ خدمات المياه.