المياه تضخ أكثر من 765 ألف م3 لضيوف الرحمن خلال 24 ساعة

أعلنت شركة المياه الوطنية أن إجمالي كميات المياه الموزعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمنطقة الوسطى ومرافق الخدمات العامة في الحرم الشريف بلغت (765،065) ألف م 3.

الضخ طوال اليوم

واصلت الشركة عملياتها التشغيلية لمنظومة خدمات المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بضخ 24 ساعة في اليوم لشبكات المشاعر المقدسة ومرافق المسجد الحرام، مع ضخ المياه للأحياء التي تخدمها الشبكات. بمكة المكرمة بمعدل (21) ساعة في اليوم.

بدون انقطاع

وأكدت الشركة، بحمد الله، أنه لم تحدث انقطاعات أو حالات أثرت على عملياتها، مؤكدة الاستعداد الكامل للفرق الميدانية للبدء والتعامل مع أي طارئ لا سمح الله وفق الممارسات المهنية المعتمدة.