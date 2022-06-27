المياه تطلق رقمها المجاني الجديد و931 للبلاغات

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم، عن الإطلاق الرسمي لرقمها المجاني، بعد اختباره مطلع شهر أبريل الجاري والرد على الاستفسارات.

931 للاتصالات

وعن الاختلاف بين الرقم الجديد وعدد أصدقاء مركز المياه 931 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، قالت الشركة إن 931 متخصصون في الإبلاغ عن حالات الطوارئ مثل الكسور وتسرب المياه وطفح المجاري.

تسهيل طرق الاتصال

صادقت شركة المياه الوطنية على التزامها بتسهيل أشكال التواصل مع عملائها لخدمتهم عبر الهاتف وعبر قنواتها الرقمية، داعية العملاء لتنزيل تطبيق المياه الوطني المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية ومتابعة طلباتهم والاطلاع على جميع الخدمات المقدمة لهم.