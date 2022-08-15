الميزانية التركية تسجل عجزا 64 مليار ليرة فِيْ يوليو

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الاثنين، أنها سجلت عجزا قدره 64 مليار ليرة (3.56 مليار دولار) فِيْ يوليو، بينما بلغ العجز الأولي 47.3 مليار ليرة.

بلغت مدفوعات الموازنة لخطة تعويض المودعين بالجنيه عَنّْ الخسائر التي تكبدوها مقابل أسعار العملات الصعبة، والتي أطلقت فِيْ ديسمبر لوقف تراجع العملة المحلية، 23.4 مليار جنيه فِيْ يوليو.

وسجلت الميزانية فِيْ السبعة أشهر الأولى من العام فائضاً قدره 29.5 مليار جنيه، وفائضاً أولياً قدره 180.9 مليار جنيه. وبلغت مدفوعات الخطة التي تعوض خسائر المودعين بالجنيه 60.6 مليار جنيه فِيْ تلك الفترة.