“الميكروفون الخفِيْ” يثير الجدل حول ميغان ماركل فِيْ عزاء الملكة

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية حول النجمة ميغان ماركل، بعد اتهامها بإخفاء ميكروفون تحت فستان الحداد الذي ظهرت به فِيْ قلعة وندسور يوم السبت الماضي لتلقي التعازي فِيْ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ميغان ماركل تخفِيْ ميكروفونًا

تم تداول العديد من القيل والقال والصور على وسائل التواصل الاجتماعي فِيْ محاولة لإظهار أن ميغان كانت ترتدي جهازًا يشبه الميكروفون تحت تنورتها السوداء حيث تلقت تعازي البريطانيين الذين توافدوا على قلعة وندسور لتعزية الأسرة بعد وفاتها. رحيل الملكة يوم الخميس الماضي. عَنّْ عمر يناهز 96 عامًا

لكن مصدر ملكي سارع بنفِيْ هذه الشائعة وقال إن هذا الاتهام “لا أساس له”.

وأضاف المصدر، متحدثًا لموقع “بيج سيكس”، قائلاً “هذا جنون وكلمات أضرت حقًا بها وبسمعتها. بالطبع لم تستخدم ميكروفونًا”.

ظهرت هذه الاتهامات ضد ميغان بعد أن أبلغ مستخدمو تويتر عَنّْ اكتشاف تجعد غامض مربع الشكل فِيْ فستان الممثلة أثناء سيرها مع زوجها الأمير هاري وشقيقها ويليام وزوجته كيت ميدلتون أثناء تفقدهما باقات الزهُور. تعازي المعزين فِيْ وفاة الملكة على جدران قلعة وندسور.

قبل فترة طويلة، انتشرت العديد من النظريات والاجتهادات التي تشرح سبب ارتداء ميغان، 41 عامًا، ميكروفونًا تحت فستانها، حتى أن البعض أوضح أنها ربما كانت ترغب فِيْ جمع مواد لدعم حلقاتها الوثائقية على Netflix.

قال المستخدم مارلين “لا أصدق أنني أحاول تسجيل الشعور بالراحة. إنها مجرد امرأة حقيرة وجميلة فِيْ رأيي. كنت أتمنى أن يطلب الملك تشارلز الثالث من ابنه هاري ألا يأخذها معه إلَّى الجنازة “.

شارك مستخدم آخر نفس الصورة وترك تعليقًا يقول “هل تستخدم ميغان ميكروفونًا لتسجيل أو توثيق لحظات حزن الملكة وهل تستخدم تلك اللقطات فِيْ برنامجها الواقعي على Netflix”

علق مستخدم آخر على الصورة “لقد انتهِيْت أخيرًا. ظهُور ميغان مع هذا الميكروفون كان القشة الأخيرة بالنسبة لي. لن أنشر المزيد من التغريدات حول ميغان وهاري حتى ينتهِيْ الحداد. أنا لا أريد أن أتحدث عَنّْ أي شيء غير الملكة. “”.

لكن من ناحية أخرى، رفضت مجموعة أخرى من المستخدمين تصديق هذه الإشاعة لأنها كانت حَقيْقَة غير صحيحة، من وجهة نظرهم، حيث انتقد البعض تكبير صورة ميغان بهذه الطريقة، على أمل توجيه هذا الاتهام لها بشكل غير عادل. .