النائب العام السعودية أولت مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اعتناءً خاصًّا

أكد الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أن المملكة أولت اهتماماً خاصاً بمكافحة الاتجار بالبشر محلياً ودولياً، وأصدرت عقوبات قاسية بحق الجناة.

القيادة السعودية

وقال في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يحتفل به في 30 يوليو من كل عام إن المملكة لها الريادة في حماية الحقوق ورعاية الضمانات وفقا لأنظمتها وضماناتها. قانون دولي. المعاهدات والاتفاقيات التي التزمت بها الأطراف المعنية، وأكدتها أحكام وأحكام النظام الأساسي للحكومة.

أنظمة خاصة

وأشارت النيابة العامة إلى أن المملكة أصدرت قواعد خاصة تتعلق برعاية الأصول المحمية في هذا الشأن، وأقرت عقوبات قانونية في حالة الجرائم الجسيمة، بما في ذلك أحكام “قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، والتي وضع الإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة هذه الجرائم، والعقوبات المقررة لمرتكبيها، والمطالبة بحقوق وضمانات خاصة من ضحاياها.