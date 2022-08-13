النائب العام يدشن الدليل الإجرائي للعمل النيابي

دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله الموجب الدليل الإجرائي للعمل البرلماني في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ومراكز التوقيف، بحضور النائب العام الشيخ شعلان بن راجح آل. شعلان خلال الاجتماع السنوي لوكيل القضاء المنعقد بمنطقة عسير بتاريخ 1/1/1444 هـ.

الإشراف على السجون وتنفيذ الأحكام

تضمن الدليل عدة ركائز مهمة في عمل الرقابة القضائية على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام، ومنها تنظيم الإجراءات القضائية التي يقوم بها كبار أعضاء النيابة المختصة، والتنظيم المؤسسي بالمهام والإجراءات المحددة والموثقة. . .

كما تضمن الدليل نماذج عمل موحدة تتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية ولائحته التنفيذية ومكتب المدعي العام والمعايير والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

الالتزام بدليل إجراءات العمل البرلماني

وشددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام التام بأحكام هذا الدليل، وضرورة تكثيف الجهود الإجرائية القضائية للإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجزائية بما يحقق العدالة السريعة، وزيادة كفاءة العمل البرلماني المتعلق بالمعتقلين والسجناء. والمودعين، والعمل فورًا لإنهاء قضاياهم وفق النظام، وتلقي شكاواهم ومتابعتها بشكل عاجل، والحث على إعطاء التهم والسجناء أولوية خاصة، وتكثيف زيارات المتابعة حولهم.

وأوضح وكيل النيابة العامة لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام الشيخ فهد بن محمد الرشود، آلية إعداد هذا الدليل، والمراحل التشريعية التي مر بها، والتجارب الإجرائية على المستوى المحلي والدولي، بما يتوافق مع اللوائح المعمول بها، وأهم وأبرز المواد القانونية الواردة في الدليل.

مواقع الضبطيات والممتلكات

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدليل تضمن الإجراءات القضائية المنظمة في أعمال الرقابة والتفتيش القضائي على أماكن الحجز والمصادرة بما يضمن الحماية القضائية للممتلكات والأصول والقيم المالية وغيرها من الضبطيات، لا سيما تلك الخاضعة للحكم. مصادرة. .

كما أطلقت النيابة العامة مؤخرًا سلسلة من الأدلة الإجرائية التي تنظم عملها القضائي، وهي تعليمات النيابة العامة والدليل الإرشادي الذي ينظم عمل النيابة العامة، والة الدورية وإرجاع الأدلة والآليات الخاصة بعمل النيابة العامة. البرلمانيين. الإجراءات، من خلال مؤشرات أداء العمل الجنائي المنفذ وفقاً لصلاحياته القضائية.