النائب العام يوجه بالقبض على مطلق النار بالرشاش في إحدى محافظات الرياض

أمر النائب العام، سعود المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو لإطلاق نار عشوائيًا في مكان عام بإحدى محافظات الرياض.

تفاصيل التوجيه

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، بناءً على ما قدمه مركز المراقبة البرلماني، بخصوص نشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضم شخصًا في إحدى محافظات منطقة الرياض يلوح بمدفع رشاش ويطلق النار بشكل عشوائي. في مكان عام، مما يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر ؛ وأصدرت النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمراً بالإسراع بالقبض على المذكور، استناداً إلى المادتين (15 و 17) من قانون الإجراءات الجنائية، وإحالته إلى النيابة المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق ضده. له. .

جناية خطيرة

وأكد المصدر أن الفعل الذي ارتكبه الجاني هو جناية تستوجب القبض عليه، وفق قرار النائب العام رقم (1) وتاريخ 1444/1/1 هـ، واستناداً للمادة (112) من قانون العقوبات. قانون الإجراءات.

وسلط المصدر الضوء على تحريم التصرفات التي تعرض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما يضر بسلام وطمأنينة المجتمع، تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

وأشار المصدر إلى أن النيابة المختصة ستتخذ ضده الإجراءات الجنائية، وستطالب بأشد العقوبات القانونية أمام المحكمة المختصة.